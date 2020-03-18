خبير تربوى: مصر ستصبح بؤرة تعليمية فى العالم والشرق الأوسط..فيديو









وأضاف حسن شحاتة، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى، أنه تم تحويل المقررات الدراسية الورقية إلى مقررات إلكترونية، مشيرًا إلى أن التعليم منذ القدم يرفع شعار التعليم للامتحانات وليس للفهم، مؤكدًا أنه قديمًا كان يعتمد على إلقاء الأستاذ للمنهج وحفظ المتلقى أو الطالب لكتابة المنهج فى الامتحان فقط.





وتابع أن العملية التعليمية القديمة كانت متخلفة جدًا، ولا تقدم شيء جديد مفيد، مشيرًا إلى أنه انتهى عصر ثقافة العبيد والقطيع، ووضع المعلومات في أدمغة الطلاب وتفريغها فى ورقة الامتحان.





وأوضح أن تلك العملية التى كانت تتم لا تناسب سوق العمل، ولا تناسب التقدم الذي تشهده مصر حاليًا، مؤكدًا أن مصر بؤرة نور فى الشرق الأوسط وأفريقيا بتقدمها العلمي، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أول رئيس مصرى ينفق جزء كبير من ميزانية الدولة لتطوير العملية التعليمية.





وأكد أن تطوير التعليم بدأ بتقديم التابلت مجانا للطلبة وأصبحوا يتعاملون مع بنك المعرفة للاستفادة منه، موضحًا أن التجربة حدث بها بعض المشكلات وتم السيطرة عليها، ونعمل على تقديم جيل جديد.

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إن التعليم عن بعد، يعتمد على التقنيات الحديثة، ويغير فى ذهنية التعلم فى مصر، مؤكدًا أن الاستماع إلى الإنترنت يعمل على التعددية فى التعلم والرأى وإجراء حوار منفتح، لإنشاء انسان جديد فى مجتمع جديد، لافتًا إلى أن التعليم الجامعى يعتمد على البحث العلمى فى الأساس.