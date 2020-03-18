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أخبار البلد

مطار القاهرة: شحن جثمان المواطن الألماني ضحية فيروس كورونا إلى فرانكفورت

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:54 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي

أنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، إجراءات شحن جثمان الألماني الضحية الأولى لفيروس كورونا والذي توفي الأسبوع الماضي، أثناء تلقيه العلاج في مستشفى الغردقة، ليتوجه إلى فرانكفورت بألمانيا لدفنه هناك.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة : إنه تم إنهاء إجراءات شحن جثمان الألماني الضحية الأولي لفيروس كورونا، من خلال قرية البضائع بالمطار علي الطائرة المتجهة إلى فرانكفورت ، عقب وصوله من الغردقة صباح اليوم، وإنهاء كافة إجراءات السفارة الألمانية بالقاهرة الخاصة بشحن الجثمان.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد الماضي، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩) .

وأوضحت وزارة الصحة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقي الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لأنه يعانى من فشل تنفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس.

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