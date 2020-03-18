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أخبار العالم

أمريكا شنت حربا بيولوجية.. تفاصيل جديدة عن قصف أمريكا لمطار كربلاء العراقي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:05 م
أمريكا شنت حرب بيولوجية..
أمريكا شنت حرب بيولوجية.. تفاصيل قصف أمريكا لمطار كربلاء
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سمر صالح
نشر موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم الأربعاء، تفاصيل الحرب البيولوجية التي شنتها أمريكا خلال الأيام الماضية. 

وأعلنت إدارة "العتبة الحسينية" بكربلاء أنها تتواصل مع جهات حكومية في البلاد للكشف عن احتمال استخدام الجيش الأمريكي أسلحة بيولوجية أو جرثومية أو كيميائية في قصف مطار كربلاء الدولي.  

وقالت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن "الأمانة العامة للعتبة الحسينية وشركة "طيبة كربلاء" وهي الشركة العاملة في المطار، تواصلتا مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية للكشف عن احتمال وجود أسلحة بيولوجية أو جرثومية أو كيميائية مستخدمة في حادث قصف مطار كربلاء الدولي".

وكانت إدارة العتبة قد أكدت في بيان سابق، أن منشآت مطار كربلاء الدولي قد تعرضت فجر الجمعة الماضي، للقصف بعدة صواريخ من قبل الطيران الأمريكي مما أدى إلى مقتل أحد المدنيين وجرح آخرين ممن يعملون في تشييد المطار، إضافة إلى وقوع أضرار كبيرة في المنشآت الإدارية والخدمية.

وقدمت الأمانة العامة للعتبة الحسينية في وقت سابق دعوة إلى ممثلة الأمم المتحدة في العراق لزيارة مطار كربلاء الدولي قيد الإنشاء.
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