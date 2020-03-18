ليس حظر تجول.. نائب بلقاس يكشف سر خلو شوارع المدينة من المواطنين

كشف النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، عن تفاصيل الصور المتداولة لخلو المدينة من الكثافة السكانية بالشوارع، مؤكدًا أن السبب يرجع إلى وعي وثقافة أهالي بلقاس بخطورة فيروس كورونا بالمحافظة خاصة بعد اكتشاف 15 حالة مصابة ووفاة حالتين.





ونفى وحيد قرقر في تصريحات لـ"صدى البلد"، وجود حظر تجوال بالمدينة، موضحا أن ما يحدث اختياري وبجهود ذاتية لشباب واعي، قام بتأسيس جروب على "الفيسبوك" لتوعية الأهالي وتحذيرهم من النزول إلا في الضرورة القصوى، وبالفعل استجابت الأهالي لهذه التحذيرات وخف الازدحام والتجمعات بالمدينة كما في الصور المتداولة.





وتابع النائب: "الشباب ضافوني في الجروب واكتشفت جهودهم على مدار 3 أيام.. عاملين جدول ومقسمين نفسهم، كل يوم مجموعة تنزل ترش عدد من المنشآت من 25 لـ 30 منشآة لتعقيمها كإجراء احترازي لمواجهة كورونا.. كل ده بجهود ذاتية منهم".





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وطالب نائب بلقاس، بتصدير تجربة المدينة وتعميمها داخل مدن ومحافظات مصر، خاصة خلال الأسبوعين الحاليين، لتتويج خطوات الحكومة الاحترازية في مواجهة كورونا.





وتداول رواد التواصل الاجتماعي، صورا لشوارع مدينة بلقاس وهي خالية من المواطنين، وذلك بعد وفاة حالتين بفيروس كورونا واكتشاف حالات مصابة بمحافظة الدقهلية، بجانب وضع 300 أسرة داخل الحجر الصحي.