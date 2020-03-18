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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يعالج مني محمد قبل بتر قدميها

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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منار نور
استجاب مجلس الوزراء، من خلال لجنة الاستغاثات الطبية لشكوى تم نشرها على موقع صدى البلد الإخباري بعنوان "مني محمد تناشد مجلس الوزراء لعلاجها قبل بتر قدميها" حيث تم التواصل مع الحالة وتبين أنها تعانى من انسداد بشرايين القدم.

وأوضحت أنها توجهت إلى العديد من المستشفيات والأساتذة المختصين، وتمت الإفادة بأنها لا تحتاج إلى جراحة حاليا وتم إعطاؤها العلاج الدوائى اللازم وهى حاليا تحتاج إلى العرض على أطباء مناعة وتم إعلامها أنه يمكن التنسيق لها للعرض على أحد الأساتذة المختصين أفادت بأنها ستتوجه لأحد الأساتذة بمعرفة فاعل خير.

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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