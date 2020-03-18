استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يعالج مني محمد قبل بتر قدميها

استجاب مجلس الوزراء، من خلال لجنة الاستغاثات الطبية لشكوى تم نشرها على موقع صدى البلد الإخباري بعنوان " مني محمد تناشد مجلس الوزراء لعلاجها قبل بتر قدميها" حيث تم التواصل مع الحالة وتبين أنها تعانى من انسداد بشرايين القدم.





وأوضحت أنها توجهت إلى العديد من المستشفيات والأساتذة المختصين، وتمت الإفادة بأنها لا تحتاج إلى جراحة حاليا وتم إعطاؤها العلاج الدوائى اللازم وهى حاليا تحتاج إلى العرض على أطباء مناعة وتم إعلامها أنه يمكن التنسيق لها للعرض على أحد الأساتذة المختصين أفادت بأنها ستتوجه لأحد الأساتذة بمعرفة فاعل خير.



