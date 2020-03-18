استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمباني بجامعة الزقازيق.. صور

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أنه تواصل الجامعة تكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم اليومية لكافة المنشأت والمباني التابعة لها، بالتزامن مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالجامعات المصرية،وتنفيذًا لتعليمات وتوجيهات د.عثمان شعلان رئيس الجامعة، وخطة الجامعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.





أوضح " شعلان" أن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم الشاملة على مستوى جميع والمدن الجامعية والكليات والمعاهد وإدارات الجامعة وإتباع كافة الإرشادات الوقائية الموصى بها.





وجه رئيس الجامعة السادة عمداء الكليات بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لجميع المنشآت والمبانى بالكليات،مشددًا على تكثيف أعمال النظافة والتعقيم لكافة المدرجات،حجرات أعضاء هيئة التدريس التدريس، المعامل،المكاتب الإدارية باستخدام المطهرات الموصي بها من وزارة الصحة والتي تضمن الوقاية من انتشار فيروس كورونا.





وأكد رئيس جامعة الزقازيق على ضرورة الالتزام بتقليل الكثافة العددية بالمكاتب مع الحفاظ علي المسافات بين الأفراد، فضلًا عن التأكد من توافر مستلزمات نظافة الأيدي والمطهرات واستمرار التوعية الإرشادية للعاملين وكيفية الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك حرصًا على صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهاز الإداري وليتمكنوا من تأدية عملهم بشكلٍ أمن.