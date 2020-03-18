AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بلجيكا تدخل مرحلة الحجر الصحي التام لمواجهة كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:06 م
بلجيكا تدخل مرحلة
بلجيكا تدخل مرحلة الحجر الصحي التام
Advertisements
سمر صالح
أعلنت السلطات البلجيكية اليوم الأربعاء عن البدء فى تطبيق مرحلة الحجر الصحي التام على البلاد بأكملها لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" سارة للجميع حول اعتماد اول علاج لفيروس كورونا والذي أثبت نتائج إيجابية على كثير من المرضي وهو ما اكدته الصين.

وأثار إعلان مجموعة شركات "سانوفي" الدوائية الفرنسية الشهيرة، عن استعدادها لتقديم ملايين الجرعات من "بلاكنيل"، الدواء الذي تنتجه منذ عقود، بعدما قالت إنه برهن عن نتائج واعدة في معالجة مرضى بفيروس كورونا، اهتماما واسعا، باعتبار ما يثيره الوباء من هلع على المستوى العالمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى سارة من الصين بشأن مكافحة فيروس كورونا

ترامب يكشف موعد التخلص من فيروس كورونا

إيطاليا تضع مدينتي ميلانو وفينيسيا قيد الحجر الصحي بسبب كورونا

صحة الكويت تكشف خبرا سارا بخصوص فحص فيروس كورونا.. فيديو

ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة

بعد تجارب واعدة .. «سانوفي» تزف بشرى سارة لـ مصابي فيروس كورونا

ترشيحاتنا

العمالة بفنادق شرم الشيخ تستعد للمغادرة والعودة لمحافظاتهم.. ونقيب المرشدين يطالب بفحصهم قبل المغادرة

شاهد.. دينا الشربيني بالكمامة في عيد ميلادها

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن محمود الخطيب.. فيديو

الله يرحمه.. زوجة أحمد الفيشاوى تشعل السوشيال ميديا بصور مقتنيات حماها

الصحة العالمية: 167 ألفا و515 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم

طريقة عمل كفتة الأرز خطوة بـ خطوة.. وسر نجاحها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشخيص إصابة طفل عمره 9 أشهر بـ كورونا في بريطانيا.. والداه في حالة صدمة

بعد معاناتها من آلام المعدة.. سيدة تتلقى خبرا صادما خلال زيارة روتينية للطبيب

عزلوا أنفسهم ليلا.. كيف يقضى أهالى بلقاس وقراها يومهم بعد وفاة حالتين بفيروس كورونا؟