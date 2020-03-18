بلجيكا تدخل مرحلة الحجر الصحي التام لمواجهة كورونا

أعلنت السلطات البلجيكية اليوم الأربعاء عن البدء فى تطبيق مرحلة الحجر الصحي التام على البلاد بأكملها لمواجهة تفشي فيروس كورونا.





ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" سارة للجميع حول اعتماد اول علاج لفيروس كورونا والذي أثبت نتائج إيجابية على كثير من المرضي وهو ما اكدته الصين.





وأثار إعلان مجموعة شركات "سانوفي" الدوائية الفرنسية الشهيرة، عن استعدادها لتقديم ملايين الجرعات من "بلاكنيل"، الدواء الذي تنتجه منذ عقود، بعدما قالت إنه برهن عن نتائج واعدة في معالجة مرضى بفيروس كورونا، اهتماما واسعا، باعتبار ما يثيره الوباء من هلع على المستوى العالمي.