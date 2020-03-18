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مذيعة صباح البلد تشيد بالإجراءات الوقائية بمحطة مياه روض الفرج.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:05 م
الإعلامية هند النعسانى
الإعلامية هند النعسانى
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شيرين عادل
قالت الإعلامية هند النعسانى، إن محطة مياه روض الفرج من أكبر محطات المياه على مستوى الجمهورية والتى تطبق كافة معايير الجودة للأمان والسلامة. 

وأوضحت الإعلامية هند النعسانى، خلال برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد، أن محطة مياه روض الفرج تتبع إجراءات احترازية  لمواجهة فيروس كورونا. 
 
وأشارت الإعلامية هند النعسانى، إلى أنه بمجرد دخولك محطة مياه روض الفرج يستقبلك العاملون بمطهرات وكحول  لتطهير الأيدي من أى ميكروبات، بالإضافة لاستخدام  كافة العاملين قفازات لزيادة درجة الحماية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

عرض برنامج "صباح البلد"  والمذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء حوارا هاما مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.
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