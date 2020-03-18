عمرو المليجي: جدتي هي من اكتشفت عمرو دياب ومحمد منير.. شاهد

واوضح، انه دائما ما كان يستشعر حب الفانين لها ،وحتى الآن كلما تذكرها أحد يذكر أعمالها ونجاحاتها .

وأنها كان لديها حس فني ، فكانت تدرك جيدا الشخصية التي يمكن

أن

يقوم بها كل فنان، لافتا إلى انها

انها قامت بالعديد من الأعمال مع الكثير من الفنانين الكبار، أمثال سوسن بدر وإلهام شاهين.