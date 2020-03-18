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عمرو المليجي: جدتي هي من اكتشفت عمرو دياب ومحمد منير.. شاهد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:40 م
الفنانان محمد منير
الفنانان محمد منير وعمرو دياب
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نورهان رأفت
صرح الفنان عمرو المليجي حفيد المخرجة علوية زكي، إن جدتو هي من اكتشفت الفنانين ، عمرو دياب ومحمد منير، حيث كان اول اخراج تلفزيوني لظهور عمرو دياب هي من أخرجته .


وأضاف الفنان عمرو المليجي خلال حواره في برنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية "تن"، أن جدته شاركت في إخراج الكثير من الأعمال وتترات المسلسلات مع الفنان محمد منير .


واوضح، انه دائما ما كان يستشعر حب الفانين لها ،وحتى الآن كلما تذكرها أحد يذكر أعمالها ونجاحاتها .وأنها كان لديها حس فني ، فكانت تدرك جيدا الشخصية التي يمكن أن يقوم بها كل فنان، لافتا إلى انها انها قامت بالعديد من الأعمال مع الكثير من الفنانين الكبار، أمثال سوسن بدر وإلهام شاهين.

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