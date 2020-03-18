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كان نفسي اتكرم وشعرت بالفخر.. الأم المثالية على محافظة الجيزة تروي قصة كفاحها

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:39 م
سهام توفيق ، الام
سهام توفيق ، الام المثالية على محافظة الجيزة
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فرح علاء الخولي

قالت سهام توفيق، الأم المثالية على محافظة الجيزة، إنها كانت لديها رغبة في التكريم كأم مثالية، فكتب ابنها الصحفي قصتها في الكفاح ونجاحها في تربيتهم وقدمها لإدارة المسابقة في وزارة التضامن.

وتابعت سهام توفيق، خلال حوارها في برنامج "صباحك مصري"، الذي يذاع على قناة mbc masr 2، أنه كانت في غاية السعادة لحظة إعلان النتائج وانها شعرت بالفخر لوصول الى هذه النقطة.

وأضافت أنها أبلغت أولادها أول ظهور النتيجة لانهم ثمرة كفاحها، موضحة ان كل ام تقوم بتلبية رسالتها على اكمل وجه ولكن تحب ان يقدر تعبها وان يحترمها الآخرين على دورها وليس اعتباره بانه فرض واجبأ عليها.

وعقدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، أمس الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية.

وأعلنت القباج، أن المركز الأول على مستوى الجمهورية فازت به أمينة راشد إبراهيم رحمة من محافظة دمياط وفازت بالمركز الثانى ماجدة ثابت محمد هريدى من محافظة الإسكندرية وتأتى زينب محمد عبد الحميد فايزى في المركز الثالث من محافظة بني سويف

وقد صرحت القباج، بأن عدد الأمهات الفائزات على مستوى الجمهورية 32 أما فائزة وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، وتقدم لهذا العام 762 أما من أجل الاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات وانطبقت بالفعل الشروط على 404 منهن.

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