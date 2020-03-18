مواطنة تستغيث: نفسي في 50 متر سيراميك لشقتي وبس

استغاثت المواطنة زينب محمد موسى بدر الدين، أرملة وزوجها متوفي أثناء عمله بأحد المساجد بمدينة سرس الليان محافظة المنوفية، برجال الأعمال لمساعدتها في تشطيب منزلها.





وقالت بدر الدين: "نفسي في ٥٠ متر سيراميك أعمل بيهم الحمام والمطبخ وقاعدة حمام وحوض وش.. دا كل اللي عاوزه من الدنيا".





وأكملت أم آية قائلة: زوجي توفى منذ أكثر من ٤ سنوات أثناء عمله بالمسجد ولم أتحصل على مكافأة نهاية الخدمة حتى الآن:.





وأضافت: لدي من الأبناء آية في تانية كلية ووليد لا يعمل وبنت أخرى توفاها الله أثناء ولادتها.





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