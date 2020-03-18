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بين الناس

مواطنة تستغيث: نفسي في 50 متر سيراميك لشقتي وبس

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:42 م
صدى البلد
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القسم الميداني
استغاثت المواطنة زينب محمد موسى بدر الدين، أرملة وزوجها متوفي أثناء عمله بأحد المساجد بمدينة سرس الليان محافظة المنوفية، برجال الأعمال لمساعدتها في تشطيب منزلها.

وقالت بدر الدين: "نفسي في ٥٠ متر سيراميك أعمل بيهم الحمام والمطبخ وقاعدة حمام وحوض وش.. دا كل اللي عاوزه من الدنيا".

وأكملت أم آية قائلة: زوجي توفى منذ أكثر من ٤ سنوات أثناء عمله بالمسجد ولم أتحصل على مكافأة نهاية الخدمة حتى الآن:. 

وأضافت: لدي من الأبناء آية في تانية كلية ووليد لا يعمل وبنت أخرى توفاها الله أثناء ولادتها. 

للتواصل مع الحالة علي الرقم :01228956500

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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