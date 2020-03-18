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شاهد.. وزير التعليم العالي: لا خوف بالنسبة للامتحانات القادمة وعلى الطلاب المكوث في المنزل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:48 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نورهان رأفت
أجاب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الاستفسارات والمقترحات الواردة على الصفحة الرسمية للوزارة، خلال الحلقة الـ33، حول موضوع تعليق الدراسة بالجامعات بسبب فيروس كورونا، تأتي تلك الإجابات في إطار مبادرة "أنت تسأل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يجيب".  

وقال: إن الدولة اتخذت إجراءات احترازية كبيرة جدا، سواء بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات أو وقف حركة الطيران وتقليل عدد الموظفين في مؤسسات الدولة المختلفة.

وأضاف أن القرار بتعطيل الدراسة مفيد جدا في تقليل التجمعات داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدا أن الهدف من القرار ليس تعطيل الدراسة بشكل كامل  بل تدعيما للتعليم الرقمي التي سعت له وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية، وأنه سيتم دعم التعليم عن بعد بشكل كبير، كإجراء احترازي في تلك الفترة.

وطالب الوزير، الطلاب المكوث في المنزل حفاظا على سلامتهم ، واستغلال تلك الفترة للمراجعة على الدروس السابقة.

وطمأن أنه لا خوف أبدا بالنسبة للامتحانات القادمة وأن الوزارة لا تتخذ قرارات إلا في مصلحة الطالب، مشيرا إلى ضرورة الاطمئنان وتقليل القلق.

ووجه رسالة للطلاب وأولياء الأمور، على ضرورة إعطاء الوزارة مساحة من الوقت بعيدا عن القلق، يقينا منهم أنهم يعملون لمصلحة الطالب والعاملين في قطاع التعليم.
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