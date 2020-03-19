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فن

بريتني سبيرز: أتعرض للتنمر والكلام الجارح.. تفاصيل

الخميس 19/مارس/2020 - 03:31 ص
بريتني سبيرز
بريتني سبيرز
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شروق ابراهيم
وصفت النجمة العالمية بريتني سبيرز، مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بـ "المتنمرين"، بسبب السخرية والتعليق بكلام جارح على منشوارتها. 

وكتبت بريتني سبيرز: "قرأت في التعليقات أن هناك أشخاصاً ينتقدون صوري ويقولون إني انش نفس الصورة لأكثر من مرة بنفس الملابس والخلفية أنا أشعر بالحماس تجاه الصور التي أقوم بنشرها وأنا لم أرتد من قبل هذه الملابس وأحببت مشاركتها معكم". 

وأضافت: "وما تقولونه هو تنمر وما نمر به من ظروف صعبة الآن نتعلم منه أن نكون لطفاء إلى بعضهم البعض". 

وسبق لبريتني الزواج مرتين وأنجبت طفلين وهما شون وجايدن، وكانت آخر زيجة لها عام 2007.

ودخلت بريتني سبيرز - 37 عامًا، في علاقة مع سام أصغري – 24 عامًا، بعد أن التقت به في كواليس كليبها Slumber Party في 2016، ولم يتأثر الثنائي بفارق العمر (13 عامًا) بينهما.
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