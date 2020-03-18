بعد الجدل الكبير.. العلاقة الحقيقة بين الإيبوبروفين وفيروس كورونا

انتشرت خلال الأيام الماضية بعض التحذيرات المنسوبة لجهات متعددة عن فيروس كورونا وتم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا .. فما حقيقتها؟!





وقال الأطباء في حديث بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الإيبوبروفين لا يعد علاج فعال للفيروسات التاجية ومن بينها فيروس كورونا لكن في نفس الوقت هذا لا يعني أن من يعاني من مشكلات صحية أخرى غير كورونا أن يتوقفوا عن تناوله إلا إذا طلب منهم الطبيب المعالج لمرض الاساسي ذلك ولم يتوصل الأطباء لدليل علمي يثبت أن الايبروفين يزيد أعراض كورونا.





أما مشكلة الإيبوبروفين تكمن في أنه من الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) وهي لاتناسب جميع الأشخاص حيث تسبب أعراض جانبية في بعض الأحيان للأشخاص الذين يعانون من الربو والقلب ومشاكل الدورة الدموية، أما الباراسيتامول فيستخدم في خفض درجة الحرارة والمساعدة في علاج الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا .





قال الدكتورة شارلوت وارن جاش ، من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي ، يقول ، خاصة بالنسبة للمرضى الضعفاء ، "يبدو من المنطقي التمسك بالباراسيتامول كخيار أول".











