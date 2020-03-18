AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الدفاع الروسية تنفذ إجراءات وقائية صارمة لحماية عسكرييها من الإصابة بفيروس"كورونا"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:48 م
وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
Advertisements
أ ش أ
تقوم وزارة الدفاع الروسية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية الصارمة والشاملة ، لمنع إصابة عسكرييها وموظفيها وأسرهم بفيروس "كورونا".

وقالت الوزارة - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية - إن القوات المسلحة الروسية قامت بتخزين الأدوية والمستحضرات الطبية الضرورية، بالإضافة إلى معدات الحماية الشخصية لتوفير الرعاية الصحية على الفور.

وأشارت إلى أنه تم في جميع المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، إعداد الإدارات والمختبرات المتخصصة بفحص الفيروسات ومكافحتها، وتنظيم التفاعل مع منظمات الرعاية الصحية الإقليمية في نقاط الانتشار الدائم للقوات.

كما تقوم الوزارة بتنظيم قياسات درجة الحرارة للأفراد العسكريين والمدنيين باستخدام أجهزة القياس عن بعد، في جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية، ويتم كذلك مسحهم للكشف المبكر عن الأمراض المعدية شكل يومي .

كما توزع الوزارة نشرات إعلامية شاملة للأفراد العسكريين وأفراد أسرهم عن تدابير الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي الحادة وأهمية مراعاة قواعد النظافة الشخصية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسيا ترسل طائرة عسكرية لإجلاء رعاياها من ووهان الصينية ..فيديو

اللقطات الأولى من داخل الطائرة العسكرية الروسية المتجهة لـ ووهان الصينية لإجلاء الرعايا الروس.. فيديو

بعد انتشار كورونا.. روسيا تنقل مواطنيها من الصين بطائرات عسكرية

الدفاع الروسية تعلق على مقتل عسكريين أتراك في إدلب

الجزائر تعلن اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا

بسبب كورونا.. قرار عاجل من تويتر

ترشيحاتنا

تبت إلى الله.. مطرب شهير يصدم جمهوره بالاعتزال ويعلن توبته

بـ الأسماء.. تعرف على الأدوية الأكثر فاعلية فى علاج كورونا حتى الآن

بفستان قصير.. راندا البحيرى بإطلالة جريئة

بعد المنشور الفاضح.. أبرز مواقف شقيق ياسمين عبد العزيز

تشخيص إصابة طفل عمره 9 أشهر بـ كورونا في بريطانيا.. والداه في حالة صدمة

زوجة باسم مرسى تصدمه على الهواء بسبب تقاليع شعره الغريبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. راندا البحيرى بإطلالة جريئة

شاهد.. إطلالة دينا الشربيني فى عيد ميلادها

تصرف غريب من سيدة لتجنب الإصابة بعدوى كورونا خلال جولة تسوق.. شاهد