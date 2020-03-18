الدفاع الروسية تنفذ إجراءات وقائية صارمة لحماية عسكرييها من الإصابة بفيروس"كورونا"

تقوم وزارة الدفاع الروسية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية الصارمة والشاملة ، لمنع إصابة عسكرييها وموظفيها وأسرهم بفيروس "كورونا".





وقالت الوزارة - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية - إن القوات المسلحة الروسية قامت بتخزين الأدوية والمستحضرات الطبية الضرورية، بالإضافة إلى معدات الحماية الشخصية لتوفير الرعاية الصحية على الفور.





وأشارت إلى أنه تم في جميع المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، إعداد الإدارات والمختبرات المتخصصة بفحص الفيروسات ومكافحتها، وتنظيم التفاعل مع منظمات الرعاية الصحية الإقليمية في نقاط الانتشار الدائم للقوات.





كما تقوم الوزارة بتنظيم قياسات درجة الحرارة للأفراد العسكريين والمدنيين باستخدام أجهزة القياس عن بعد، في جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية، ويتم كذلك مسحهم للكشف المبكر عن الأمراض المعدية شكل يومي .





كما توزع الوزارة نشرات إعلامية شاملة للأفراد العسكريين وأفراد أسرهم عن تدابير الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي الحادة وأهمية مراعاة قواعد النظافة الشخصية.