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أخبار العالم

روسيا تفرض قيودا مؤقتة على الحركة الجوية مع ثلاث دول

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:32 م
رئيس الوزراء الروسي
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين
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أ ش أ
أوعز رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم /الأربعاء/ لوزارة النقل الروسية بتخفيض عدد الرحلات الجوية اعتبارا من بعد غد / الجمعة / مع بريطانيا والولايات المتحدة والإمارات.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن وزارة النقل ستطبق ابتداء من يوم /الجمعة / المقبل قيودا "مؤقتة " على الحركة الجوية بين هذه الدول ، موضحة أنه سيتم استثناء الرحلات الجوية المنتظمة بين (موسكو ) و(لندن) ، وبين العاصمة الروسية ونيويورك، وبين (موسكو) و(أبوظبي) ، التي يتم تشغيلها عبر الصالة "F " في مطار "شيريميتيفو " الدولي في (موسكو) .

وأضافت أنه تستثنى من القيود أيضا رحلات "تشارتر" بشرط قيامها بنقل المواطنين الروس من هذه الدول الثلاث إلى روسيا، والرحلات التي تقوم بنقل الأجانب من الأراضي الروسية إلى الدول الثلاث. 

ويأتي هذا القرار الجديد في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة الروسية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" ، حيث بلغ عدد الإصابات بالفيروس في روسيا حتى الآن 114 حالة.

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