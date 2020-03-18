مصادرة 750 شيشة من المقاهي بالقليوبية.. تفاصيل

قام اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، ولجنة مشكلة من "مديرية الصحة، مديرية التموين، والصحة المهنية، التفتيش، ومسئول التراخيص"، بالمرور على مدن بنها وكفر شكر، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة فى هذه المرحلة لمنع انتشار ونقل فيروس كورونا.





وقام المحافظ بحملة مكبرة على المقاهى والمطاعم والكافتيريات لمصادرة الشيشة، حيث شدد على تطبيق الاشترطات الصحية والوقائية، مشيرا إلى أن تدخين الشيشة لا ينقل فيروس كرونا فقط بل تؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، وما يجعله أكثر ضعفا فى مواجهة الفيروس ويجب الالتزام فى هذا الشأن للحفاظ على سلامة المواطنين.





من جانب آخر، تابع الهجان المرور على بعض الأسواق للتصدي بكل حزم لأى محاولات التلاعب بالأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين للتلاعب فى بيع السلع والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بدون مبرر.





وأسفرت الحملة عن تحرير "٢٠ محضر إشغال، و٥ محاضر نظافة عامة، و٣ تندات بدون ترخيص وتمت إزالتها فورا ، و٢٠ محضر إزالة فورية، و٢٥ محضر باعة جائلين، و١١ محضر وصلات كهربائية، و٨ إعلانات مخالفة وتمت إزالتها، كما تمت مصادرة 750 شيشة من المقاهي حتى الآن".