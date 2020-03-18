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أخبار البلد

بنك ناصر: الإبقاء على عائد شهادة رد الجميل ورفع حد السحب في جميع ماكينات الصراف الآلي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:35 م
بنك ناصر
بنك ناصر
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محمد عبد المنعم
قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر، الإبقاء على عائد شهادة "رد الجميل" لكبار السن أكثر من 65 عاما كما هو 12.5% شهريا، أو 12.75% عائد ربع سنوي.

  وأوضحت نيفين القباج أن قيمة الوديعة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها، ولا تزيد على مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما تقرر صرف القروض لأصحاب المعاشات فور قيام العميل بإحضار ما يفيد بتحويل المعاش للبنك دون انتظار للورود الفعلي للمعاش.


وقال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، في بيان صحفي للبنك اليوم، الأربعاء، إنه بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، و9.75% لسعر العملية الرئيسية، تقرر الإبقاء على ثبات أسعار الإيداع والإقراض دون تغيير خلال الفترة الحالية مع متابعة المتغيرات المستمرة بالسوق المصرفية، كما تقرر رفع حد السحب اليومي على ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك ليصبح 16 ألف جنيه خلال اليوم.


وأكد أنه في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، تم إصدار تعليمات جديدة لجميع فروع البنك بمنح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة إجازة استثنائية خلال هذه الفترة، كما تقرر منح إجازة استثنائية للموظفة الحامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشر عاما، كما يمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.
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