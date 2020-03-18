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أخبار العالم

#ضرب_سودانيين_بمطار_تركيا.. شاهد لحظة الاعتداء عليهم بوحشية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:50 م
صدى البلد
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منار نور
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مقطع فيديو لاعتداء الشرطة التركية بطريقة وحشية على مسافرين سودانيين عالقين بـ مطار اسطنبول بعد إغلاق السلطات السودانية مطار الخرطوم.

من جانبها، طلبت الخطوط التركية من الركاب السودانيين النزول من الطائرة، كما قاموا بإغلاق المكيف والأكسجين عنهم على الطائرة.

فيما تدخل مسئول بالقنصلية السودانية بإسطنبول وأبلغهم بموافقة الخطوط التركية على استضافتهم ليومين، إلا أنه وبمجرد نزولهم من الطائرة قامت الشرطة التركية بالاعتداء عليهم وطردهم بالقوة من المطار.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ضرب_سودانيين_بمطار_تركيا، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. 


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