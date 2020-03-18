سهلة وسريعة.. طريقة عمل الكنافة النابلسية في المنزل

تعتبر الكنافة النابلسية من أشهى الوجبات التي يتم تحضيرها، وتشتهر الكنافة النابلسية في الدول العربية خاصة سوريا، ويتم تحضيرها بالجبن على عكس الكنافة التقليدية، وسنقدم لكم طريقة تحضير الكنافة النابلسية في المنزل بخطوات سهلة.





طريقة عمل الكنافة النابلسية





مقادير الكنافة النابلسية





كنافة

سمن

فستق مجروش

جبن عكاوي بدون ملح مبشور

لبن

نشا

سكر

شربات خفيف





-مقادير شربات

ماء زهر

ايس كريم مستكة





طريقة التحضير:

- تخلط الكنافة مع السمن جيدًا ثم يكبس نصف الكمية في صينية فرن. على النار يخلط اللبن والنشا والسكر مع التقليب جيدًا حتى يثقل القوام ثم ترفع من على النار.

- يضاف الجبن لخليط المهلبية ويقلب جيدًا ثم يضاف المحتوى فوق الكنافة في صينية فرن -مدهونة بالسمن- ويوزع جيدًا مع مراعاة عدم وصول الحشوة للأطراف.