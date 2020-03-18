ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.. وكيل تعليم الدقهلية يتفقد تعقيم مدرسة بني عبيد

شهد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الأربعاء، تطهير مدرسة بنى عبيد الزراعية مؤكدا على استمرار تطهير المدارس خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كرونا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها للدولة لحماية أبنائنا الطلاب وعناصر العملية التعليمية.





كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم ما تشهده مدارس محافظة الدقهلية من حملات التعقيم والتطهير، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات الدكتور. ايمن مختار محافظ الدقهلية.





واكد عبد الرءوف أن مدارس المحافظة تشهد حملات تطهير وتعقيم، مشيرا إلى استمرارها خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا Covid 19، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لحماية أبنائنا الطلاب وكافة عناصر العملية التعليمية.



