AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.. وكيل تعليم الدقهلية يتفقد تعقيم مدرسة بني عبيد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:39 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
Advertisements
همت الحسينى
شهد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الأربعاء، تطهير مدرسة بنى عبيد الزراعية  مؤكدا على استمرار تطهير المدارس خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كرونا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها للدولة لحماية أبنائنا الطلاب وعناصر العملية التعليمية. 

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم ما تشهده مدارس محافظة الدقهلية من حملات التعقيم والتطهير، تنفيذًا لتعليمات  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات الدكتور. ايمن مختار محافظ الدقهلية.

واكد عبد الرءوف أن مدارس المحافظة تشهد حملات تطهير وتعقيم، مشيرا إلى استمرارها خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا Covid 19، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لحماية أبنائنا الطلاب وكافة عناصر العملية التعليمية. 

وأشاد وكيل تعليم الدقهلية بدور مديري  الإدارات التعليمية ومديرى المدارس والمعلمين والإداريين والعمال الذين حرصوا على المشاركة  في أعمال التعقيم وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة لعمليات التطهير بالمعدات اللازمة لأعمال التعقيم والمواد المعقمة والمشاركة في عمليات التطهير.
ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.. وكيل تعليم الدقهلية يتفقد تعقيم مدرسة بني عبيد
ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.. وكيل تعليم الدقهلية يتفقد تعقيم مدرسة بني عبيد
ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.. وكيل تعليم الدقهلية يتفقد تعقيم مدرسة بني عبيد
ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.. وكيل تعليم الدقهلية يتفقد تعقيم مدرسة بني عبيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يصدر تعليمات بسرعة تطهير وتعقيم المدارس

حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية لمواجهة فيروس كورونا في دمياط

بدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية لمواجهة كورونا بالدقهلية

تعليم الشرقية تبدأ حملة تطهير وتعقيم واسعة للمنشآت التعليمية.. صور

الجهود الذاتية تتصدر المشهد.. "تعليم الوادي الجديد" تواصل تطهير وتعقيم المدارس

وكيل تعليم الدقهلية يتابع حملات التعقيم والتطهير للمدارس

ترشيحاتنا

بشرى من السعودية.. سفير الصين يعلن أنباء سارة بشأن كورونا

تصرف غريب من سيدة لتجنب الإصابة بعدوى كورونا خلال جولة تسوق.. شاهد

بعد مطالبته بإعلان زواجهما السرى.. فارق العمر بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها وأحمد العوضى

قرينة السيسي: ستظل المرأة المصرية دائما وأبدا مصدر الحياة أمام كل خطر

في ذكرى رحيل الملك فاروق.. خطف صديقة فريد شوقي وأدخل إسماعيل ياسين مستشفى المجانين

لا كورونا بعد اليوم؟..الصحة تكشف مفاجأة بشأن الحجر الصحي..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. راندا البحيرى بإطلالة جريئة

شاهد.. إطلالة دينا الشربيني فى عيد ميلادها

تصرف غريب من سيدة لتجنب الإصابة بعدوى كورونا خلال جولة تسوق.. شاهد