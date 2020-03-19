ضمن مبادرة حياة كريمة.. شعراوي يشهد مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين "الأبنية التعليمية" ومحافظات المنيا وأسيوط وقنا.. إنشاء وتطوير 33 وحدة صحية بتكلفة 500 مليون جنيه

- وزير التنمية المحلية:

- تنفيذ مبادرة حياة كريمة في ١٤٣ قرية بتكلفة إجمالية 3.4 مليار جنيه

- نتعاون مع جميع الوزارات لتحسين مستوى معيشة مواطني القرى الأكثر احتياجًا

- تطوير 27 وحدة صحية بأسيوط و4 في قنا و2 في المنيا

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أمس، الأربعاء، مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين وزارة التنمية المحلية وهيئة الأبنية التعليمية ومحافظات المنيا وأسيوط وقنا ومديريات الصحة بها، و ذلك فى إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتجهيز عدد من الوحدات الصحية حيث أنابت الوزارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية للتنفيذ.





ووقع نيابة عن محافظة أسيوط المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ ووقع نيابة عن محافظة المنيا د.محمد محمود إبراهيم نائب المحافظ ووقع عن هيئة الأبنية التعليمية اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة وعن وزارة التنمية المحلية المهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد الوزير للتخطيط وبحضور مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة " بالوزارة.





وصرح اللواء محمود شعراوي بأن وزارة التنمية المحلية تسارع الخطى لنهو تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة في ١٤٣ قرية بتكلفة إجمالية 3.4 مليار جنيه.





وأشار شعراوى إلى أن وزارة التنمية المحلية تتعاون مع كافة الوزارات والهيئات والشركات العامة المشاركة فى تنفيذ المبادرة لتنفيذ التكليف الرئاسي المتعلق بتحسين مستوى معيشة مواطني القرى الأكثر احتياجًا والتي تتضمن مشروعات بنية أساسية تشمل مياه شرب وصرف صحي وطرق وخدمات عامة وكهرباء ووحدات صحية وبيطرية وأبنية تعليمية بالإضافة للتدخلات مستوى الأسر تشمل رفع وتطوير كفاءة منازل ووصلات مياه وصرف صحي .





وأضاف شعراوي أن البرتوكولات التى تم توقيعها اليوم تتضمن إنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتجهيز عدد 33 وحدة صحية فى تلك المحافظات بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه بما يتوافق مع نموذج التأمين الصحى الشامل.





وأوضح وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعى لإحداث تحسن مستمر في مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة خلال المرحلة الأولى وتوفير خدمات البنية الأساسية الجيدة ورفع كفاءة المنازل وتعزيز الاتاحة والجودة في الخدمات التعليمية والصحية ، وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة .





وقال شعراوى إن الوزارة تسير بخطى سريعة لتنفيذ مشروعات المبادرة بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية لخدمة المواطن وزيادة معدلات تنفيذ المشروعات والتغلب على أى تحديات أو معوقات بالتنسيق مع السادة المحافظين فى المرحلة الأولى للحصول على رضا المواطنين فى تلك القرى.





وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون بين الوزارات المعنية بتنفيذ المبادرة وكافة الجهات والهيئات الأخرى وشدد شعراوى على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بنهو المشروعات .





وأشار الوزير إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يتابع كافة تطورات تنفيذ المبادرة على أرض الواقع أولًا بأول ويتم إرسال تقارير دورية لسيادته بكافة التفاصيل والموقف التنفيذي للمشروعات بما يسهم فى الإسراع فى تغيير حياة المواطنين البسطاء فى كافة القرى المستهدفة .





وتتضمن محافظة أسيوط 27 وحدة صحية هى قرى أولاد إبراهيم بمركز أسيوط والكوم الأحمر بمركز البدارى و العزايزة بمركز الغنايم و جحدم بمركز منفلوط و الهمامية بمركز البدارى وتاسا بمركز ساحل سليم والنواميس بمركز البدارى و المسعودى بمركز أبوتيج والشناينة بمركز صدفا وبصرة بمركز الفتح و المعابدة الغربية بمركز أبنوب و ديروط الشريف بمركز ديروط و الطوابية بمركز الفتح وبني شعران بمركز منفلوط و دكران بمركز أبوتيج وعرب الشنابلة بمركز أبنوب و عرب العطيات البحرية بمركز أبنوب وعرب الكلابات بمركز الفتح و عرب مطير بمركز الفتح وعواجه بمركز ديروط و كودية مبارك بمركز ديروط ومجريس بمركز صدفا ونجع خضر بمركز ديروط ونزة قرار بمركز منفلوط و نزلة باقور بمركز أبوتيج ونزلة رميح بمركز منفلوط ومسارة بمركز منفلوط .





كما تتضمن محافظ قنا 4 وحدات صحية بقرى الحاج سلام بمركز فرشوط والكوم الأحمر بمركز البدارى والعزايزة بمركز الغنايم وجحدم بمركز منفلوط .





كما تتضمن محافظة المنيا وحدتين بقرى ميانة بمركز مغاغة والروضة بمركز ملوى.