إغلاق نحو 630 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى مراكز ومدن في حملات بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، أنه تم إغلاق نحو 630 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، من خلال حملات الأجهزة التنفيذية والأمنية المشتركة، منذ صدور القرار، وذلك فى إطار إحكام السيطرة للتنفيذ على كافة مراكز الدروس الخصوصية.





وأشار محافظ الغربية، أنه تم تشميع تلك المراكز والسانتر الخاصة بمراحل الثانوي، والإعدادي، والابتدائي، بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من أصحابها.



