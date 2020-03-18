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محافظات

إغلاق نحو 630 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى مراكز ومدن في حملات بالغربية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:44 م
صدى البلد
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احمد علي
أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، أنه تم إغلاق نحو 630 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، من خلال حملات الأجهزة التنفيذية والأمنية المشتركة، منذ صدور القرار، وذلك فى إطار إحكام السيطرة للتنفيذ على كافة مراكز الدروس الخصوصية.

وأشار محافظ الغربية، أنه تم تشميع تلك المراكز والسانتر الخاصة بمراحل الثانوي، والإعدادي، والابتدائي، بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من أصحابها.

جدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بغلق جميع الأماكن التي يتم فيها أي أنشطة تعليمية على مستوى "سناتر الدروس الخصوصية"، في إطار الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد.
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