بعد إعلان الدول قرار الحجر المنزلى.. رواد تويتر دشنوا هاشتاج الحجر المنزلى

الحجر المنزلي ، وجاء ذلك بعد

انتشار

وازدياد

حالات الإصابة بفيروس كورونا وبعدما أقرت حكومات أغلب الدول بالحجر المنزلى حفاظًا على سلامة الشعوب.





فيما جائت تغريدات المغردين من جميع أنحاء العالم كالتالى :

- الحجر المنزلي في إسبانيا ، عازف بيانو عزف لحن اغنية تايتنك وشاركه جاره العزف على الساكسافون قلب أزرق، والحجر المنزلي عندنا؟ جيرانا يطقون علينا الباب يبون ملح عشان مايقدرون يطلعون خوف من الكرونا.









-تعطلت أكثر مصالح الناس بعد الحجر المنزلي ومنع العمل والبيع فحولكم وبينكم من أقرباء وجيران وعمال ضعفاء تلمسوا حاجاتهم واقضوا لهم احتياجاتهم تصدقوا عليهم ، لعل الله يكشف الغمة ويرحم الأمة، فالتجارة مع الله هي التجارة الرابحة #المدينه_المنوره.









-الفراغ لا يعني بكل حال أنك في وسط اللا شيء، أحيانًا يعني أنك كل الأشياء الواقعة في الوسط المُغلَق، ولا مجال للهروب. القراءة وحدها التي تتيح لك هذا الهروب الجميل، #الحجر_المنزلي_واجب_وطني.





-الحجر المنزلي وقاية لك ولغيرك #أتعهد_لوطني





للوقایة من فیروس كورونا الجدید ( كوفید 19 )،ومنعًا لانتشاره .. إلزام جمیع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 یوما من تاريخ القدوم لجمیع العمالة الوافدة من خارج المملكة قبل الشروع في مباشرة أعمالھم، وكذلك من تظھر علیھم أعراض تنفسیة من العمالة الموجودة خلال الوضع الراھن.





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