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مرأة

لن تتوقع.. 5 شائعات لن تصدقها حول الإنطوائيين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:48 م
شائعات حول الانطوائيين
شائعات حول الانطوائيين
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رناد محسن
غالبًا ما يُساء فهم الانطوائيين، وغالبًا ما يُطلِق عليهم من حولهم أنهم أعداء المجتمع، ولكن هل تعلم أن الانطوائيين ليسوا كما تتصورهم؟.

فقد قام موقع "boldsky" بتقديم بعض العلامات التي من المؤكد أنها سوف توضح حقيقة المعتقدات الخاطئة حول الانطوائيين.

- خجولين للغاية
يمكن للمرء أن يكون خجولًا بغض النظر عن شخصيته، ويعتقد المعظم أن الإنطوائيون لا يتحدثون أبدًا بسبب خجلهم الزائد، ولكن في الواقع فإن الشخص الإنطوائي يتجنب فقط التحدث دون داعٍ، وستجده يتفاعل ويتحدث فقط عندما يشعر بالرغبة في ذلك.

- لا يحبون الناس
الانطوائيون يحبون الناس وليس كما يعتقد البعض، ولكنهم فقط يفضلون أن يكونوا حول أناس حقيقيين وجديرين بالثقة، مثل دائرتهم الصغيرة المكونة من الأسرة والأصدقاء.

- لا يحبون التفاعل
الذين قالوا إن الانطوائيين لا يحبون التفاعل مع الناس مخطئين، فربما تجدهم يشعرون بالحرج قليلًا عند بدء المحادثة في البداية، ولكن هذا لا يعني أنهم لا يحبون التفاعل، فبمجرد أن تقضي بعض الوقت معهم ستندهش لتجد كم هم رائعون ومتحدثين.

- يفضلون الوحدة
لا شك أن الانطوائيين غالبًا ما يقضون وقتًا بمفردهم ولكن هذ لا يمنع الانطوائيون من قضاء بعض الوقت الجيد مع أحبائهم وأصدقائهم المقربين، فهم فقط يفضلون الوحدة أحيانًا لإعادة تنشيط أنفسهم لأنهم يشعرون بالإرهاق بعد التحدث لفترة طويلة.
 
- ليس لديهم أصدقاء
هذا مفهوم خاطئ آخر عن الانطوائيين، ولكن الحقيقة هي أن الانطوائيين لديهم أصدقاء أيضًا، قد لا يكون لديهم العديد من الأصدقاء مثل الأشخاص المنفتحين، ولكنهم لديهم أصدقاء مقربين وجديرين بالثقة، فهم يفضلون أن يكون لديهم صديق واحد جدير بالثقة بدلًا من عدد من الأصدقاء غير جديرين بالثقة.

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