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اقتصاد

ضغوط كورونا.. البورصة تعلق التداول لمدة نصف ساعة بسبب هبوط مؤشر ايجى اكس 100 بنسبة 5%

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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محمد صبيح
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف جلسة تداول اليوم الأربعاء، لمدة نصف ساعة،  بسبب انخفاض مؤشر إيجى إكس 100 بنسبة 5%، للمرة الثالثة هذا الأسبوع، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا.
 
وتجاهلت البورصة المصرية، قرارات الحكومة المحفزة لسوق المال وسط استمرار مخاوف انتشار فيروس كورونا حيث تراجعت جميع مؤشراتها بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، تحت ضغط من مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.37% ليصل إلى مستوى 8891 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 4.88% ليصل إلى مستوى 1194 نقطة.
 
و تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.99% ليصل مستوى 849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.51% ليصل إلى مستوى 932 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 598 نقطة.
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