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محافظات

لمراقبة أسعار السلع.. الإسماعيلية تعلن عن غرفة عمليات ولقاءات بالتجار

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:15 م
المهندس احمد عثمان
المهندس احمد عثمان رئيس الغرفة التجاريه بالإسماعيلية
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انجي هيبة
أكد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية أنه تم توفير كميات كبيرة من المنظفات والمطهرات والمعقمات داخل المعرض الدائم بنادي المنتزة ، مشيرا أن الغرفة تابعت حتى ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء، وصول كميات كبيرة بعد الاتفاق مع أحد تجار الجملة على البيع بسعر الجملة.

 ووجه عثمان المواطنين بسرعة التوجه للمعرض الدائم لشراء البضائع والمتطلبات من المنظفات والمطهرات والمعقمات. وأشار، إلى أنه تم الاتفاق مع أحد أكبر تجار الجملة في بيع المنظفات والمطهرات والمعقمات لعمل مكان ثابت داخل المعرض الدائم بنادي المنتزه، لتوفير كل الكميات المطلوبة بعد شكوى المواطنين من قلة المعروض وارتفاع سعره.  

وأوضح أن غرفة الإسماعيلية اتخذت التدابير الصحية والوقائية لخدمة التجار والموظفين والمترددين على مبنى الغرفة. وأضاف هناك متابعة يومية من أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإجراءات الوقاية من الفيروس أو متابعة السوق من خلال غرفة العمليات التي تم تشكيلها لرصد أي مستجدات. وأضاف بأنه سيتم اليوم متابعة الأسعار وعقد العديد من اللقاءات السريعة مع التجار والمواطنين اليوم وطرق الوقاية من فيروس كورونا ومن خلال غرفة العمليات التي تم تشكيلها لرصد أي مستجدات .
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