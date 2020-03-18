AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تلبية لدعوة الصحة.. برلمانية تطالب بتخصيص يوم الجمعة للتطهير الأسبوعي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:13 م
تطهير عربات قطار
تطهير عربات قطار
Advertisements
أحمد أيمن
أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بدعوة وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، لاعتبار يوم الجمعة يوما مخصصا للتطهير الأسبوعي لجميع الأماكن في سائر أنحاء الجمهورية، بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل، مشيرة إلى أن هذه الدعوة نابعة من قبل قيادة حكيمة تريد محاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الدولة ومواطنيها، وحماية صحتهم وتجنبهم التعرض لخطر.

وأوضحت رزق الله، في بيان لها، أن الدعوة ستلاقي قبولا بين صفوف المواطنين والعمل على تعقيم كافة الإمكان على مستوى المحافظات لمعاونة الدولة في تنفيذ خطتها وإجراءاتها الاحترازية الوقائية، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بخطورة انتشار الفيروس وآثاره السلبية في حالة تفشيه.

وطالبت عضو مجلس النواب، من جموع المصريين بضرورة تلبية هذه الدعوة ليكون يوم الجمعة القادم يوم فارق في مواجهة فيروس كورونا بمصر، بتعاون وتضافر جميع الجهود سواء الحكومة او المواطنين أنفسهم، فهي فرصة سانحة لنشر التوعية المجتمعية وتغيير السلوكيات غير الإيجابية التي تضر بصحة الأفراد والمجتمع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة وعبد المحسن سلامة بأفريقية النواب .. الاسبوع المقبل

الطب الوقائى يكشف طرق الوقاية من وباء كورونا.. شاهد

للوقاية من كورونا.. وزيرة الصحة تدعو لتخصيص يوم الجمعة للتطهير الأسبوعي

رئيس الوزراء يلتقى وزيرة الصحة لمتابعة الإجراءات الحكومية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المُستجد.. الوزيرة تدعو لاعتبار الجمعة يومًا مخصصًا للتطهير الأسبوعي لجميع الأماكن

ترشيحاتنا

بشرى من السعودية.. سفير الصين يعلن أنباء سارة بشأن كورونا

5 أعمال تبر بها والديك بعد موتهما

تجارب واعدة.. هل يخرج دواء كورونا من مستشفى جبل سيناء هذا الأسبوع؟

مسافرة في حالة سكر تحاول اقتحام قمرة القيادة على متن طائرة.. تعرف على التفاصيل

فى ذكرى رحيل يحيى شاهين.. سى السيد السينما المصرية توفى بعد رؤية النبى سليمان.. تفاصيل

الله يرحمه.. زوجة أحمد الفيشاوى تشعل السوشيال ميديا بصور مقتنيات حماها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسافرة في حالة سكر تحاول اقتحام قمرة القيادة على متن طائرة.. تعرف على التفاصيل

بفستان قصير.. راندا البحيرى بإطلالة جريئة

شاهد.. إطلالة دينا الشربيني فى عيد ميلادها