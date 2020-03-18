رفع الإيقاف عن المغتربين أصحاب الحصص الاستيرادية فوق 3900 في بورسعيد

أكد محمد سعده رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد رفع الايقاف عن أصحاب الحصص الاستيرادية المغتربين فوق 3900.









وقال سعده في تصريحات خاصة إن مجلس إدارة المنطقة الحرة برئاسة اللواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد وافق علي رفع الايقاف عن أصحاب الحصص المغتربين الحصص الاعلي من 3900 .









وأكد أن المجلس قرر فتح باب التظلمات لمواليد التهجير من أبناء بورسعيد الحصص 3900 و 2400 اعتبارا من 1 ابريل 2020 .









وشدد سعده على أنه سيتم اعلان الاوراق المطلوبة للتظلمات قبل موعد فتح الباب بوقت كاف.







