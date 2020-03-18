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محافظات

رفع الإيقاف عن المغتربين أصحاب الحصص الاستيرادية فوق 3900 في بورسعيد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:14 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أكد محمد سعده رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد رفع  الايقاف عن أصحاب الحصص الاستيرادية المغتربين فوق 3900.


وقال سعده في تصريحات خاصة إن مجلس إدارة المنطقة الحرة برئاسة اللواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد وافق علي رفع الايقاف عن أصحاب الحصص المغتربين الحصص الاعلي من 3900 .


وأكد أن المجلس قرر فتح باب التظلمات لمواليد التهجير من أبناء بورسعيد الحصص 3900 و 2400 اعتبارا من 1 ابريل 2020 .


وشدد سعده على أنه سيتم اعلان الاوراق المطلوبة للتظلمات قبل موعد فتح الباب بوقت كاف. 


يذكر أن أصحاب الحصص الاستيرادية فوجئوا بوقف حصصهم الاستيرادية دون إبداء أسباب مما أثار حالة من اللغط الشديد و الغضب وتواصل الأجهزة المعنية فحصها و الوصول إلي حلول تجاهها .
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