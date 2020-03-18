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أخبار العالم

كورونا يشعل حرب الاتهامات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:41 م
كورونا يشعل حرب الاتهامات
كورونا يشعل حرب الاتهامات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا
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دعاء أبوهشيمة
وجه الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، اتهاما إلى روسيا، مشيرا إلى أنها تقوم بحملة تضليل كبرى بشأن كورونا.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الإعلام الروسي يقوم بنشر معلومات مضللة حول كورونا بهدف ترويع الغرب؛ بحسب "رويترز".

وبدورها، نفت روسيا اتهامات أوروبا بانها تغذي حملة معلومات مضللة حول كورونا.

وفي وقت سابق من اليوم، اعترفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن دول الاتحاد الأوروبي ارتكبت خطأ في تقييمها لخطورة فيروس كورونا المستجد.

وقالت، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء: "أعتقد أن جميعنا عدا الخبراء قللنا في البداية من شأن خطورة الفيروس، لكن اليوم أصبح جليا أن هذا الفيروس سيستغرق التعامل معه وقتا طويلا".

وجدير بالذكر أن عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في أوروبا تجاوز عدد الوفيات في آسيا، حيث تحولت أوروبا إلى أكبر بؤرة لفيروس كورونا على مستوى العالم من حيث انتشاره.
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