كورونا يشعل حرب الاتهامات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا

وجه الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، اتهاما إلى روسيا، مشيرا إلى أنها تقوم بحملة تضليل كبرى بشأن كورونا.





وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الإعلام الروسي يقوم بنشر معلومات مضللة حول كورونا بهدف ترويع الغرب؛ بحسب "رويترز".





وبدورها، نفت روسيا اتهامات أوروبا بانها تغذي حملة معلومات مضللة حول كورونا.





وفي وقت سابق من اليوم، اعترفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن دول الاتحاد الأوروبي ارتكبت خطأ في تقييمها لخطورة فيروس كورونا المستجد.





وقالت، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء: "أعتقد أن جميعنا عدا الخبراء قللنا في البداية من شأن خطورة الفيروس، لكن اليوم أصبح جليا أن هذا الفيروس سيستغرق التعامل معه وقتا طويلا".



