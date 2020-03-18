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أخبار العالم

دعم أردوغان للإرهاب .. هاشتاج يتصدر تويتر

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:48 م
صدى البلد
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منار نور
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر دعم #أردوغان للإرهاب ، حيث تصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. 
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