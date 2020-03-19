مقترحات النواب لمكافحة كورونا.. توزيع سيديهات تعليمية للطلاب.. قياس حرارة الموظفين قبل دخولهم.. وتخصيص الجمعة للتطهير الأسبوعي

لأصحاب الإنترنت الضعيف.. برلماني يقترح توزيع سيديهات تعليمية على الطلاب

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توالت مقترحات ومطالب النواب اليومية، للوقاية من فيروس كورونا، تتويجا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الشأن، ومنها إلغاء التجمعات والموالد، إغلاق المقاهي وصالات الجيم والصالونات الشعبية، بجانب تعليق الدراسة والطيران المصري لمدة أسبوعين، فضلا عن تقليص أعداد العاملين بالوزارات والهيئات.





ويستعرض "صدى البلد" عددا من المقترحات التي تقدم بها النواب اليوم:





1. سيديهات تعليمية:





أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بتوفير البدائل للدراسة خلال فترة توقف الدراسة بالمدارس والجامعات كإجراء احترازي لمنع تفشي كورونا بين الطلاب والمواطنين، وذلك من خلال بث المحتوي التعليمي لكل طالب في مرحلة دراسية ما على المواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى أن تفعيل القناة التعليمية كوسيلة لتحصيل الطلاب، حيث ستراعى بث شرح لجميع السنوات الدراسية.





وأوضح بركات في تصريحات له، أن قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الهدف منه الانقطاع فقط عن أماكن التجمعات وليس الانقطاع عن الدراسة أو المؤسسة التعليمية.





وأكد النائب ضرورة تواصل الطلاب مع أساتذة الجامعات والمتابعة الدائمة، فضلًا عن توفير غرف عمليات لكل جامعة لمتابعة التفاعل والطلاب والأساتذة أيضًا، للتواصل مع الطلاب وإنجاح التعلم عن بعد "أونلاين"، مشيرا إلى ضرورة توفير بدائل لا تعتمد على الإنترنت للطلاب الذين لا تتوافر لديهم شبكة انترنت قوية، مثل عمل "سى دى هات"، وتوزيعها على الطلاب.

2. قياس الحرارة:



تقدم جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى مجلس الوزراء لتعميم قياس درجة الحرارة للعاملين في كافة الوزارات قبل الدخول للعمل للكشف المبكر عن فيروس كورونا.

وأشار النائب في بيان، الأربعاء، إلى أن وزارة البيئة اتخذت هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا القرار سيكون له مردود إيجابي في منع انتشاره.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تعميم هذه الإجراءات ليس فقط في الدواوين العامة للوزارات وإنما في كافة المديريات بالمحافظات والإدارات وكل الجهات التابعة.





3. جمعة التطهير: