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أخبار البلد

قومي المرأة يشكر رئيس الوزراء لاستجابته السريعة بشأن الأمهات من ذوي الإعاقة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:23 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة  الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لاستجابته السريعة لمطلب ادراج السيدات العاملات من الأمهات لأشخاص ذوي الإعاقة ممن يزيد عمرهم على 12 عاما ضمن الفئات المشمولة بقرار مجلس الوزراء بمنح إجازة من العمل بمرتب كامل ضمن خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس "كورونا المستجد". 

       وثمنت الدكتورة مايا مرسي قرار رئيس الوزراء الذي يراعي المصلحة الفضلي للعاملات من  الأمهات لأشخاص ذوى اعاقة ،مشيرة أن هذا القرار يؤكد على حرص الدولة على أبنائها وبناتها وتقديرها لظروف المواطنين وحرصها على تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفيركافة الظروف المناسبة لحمايتهم ضد اي خطر قد يهدد حياتهم وحياة المحيطين بهم ، متمنية ان يحفظ الله مصر وشعبها ، ويوفق قيادتها الحكيمة لما فيه الخير والصلاح لنا جميعًا.

    واكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس مقررة لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس انه وفور إصدار مجلس الوزراء للقرار بمنح إجازة من العمل بمرتب كامل للعاملات من الأمهات  لأطفال أعمارهم دون سن الاثني عشر عاما تتابعت شكاوى الأمهات لأشخاص ذوي إعاقة وبخاصة ذوى الإعاقات الذهنية منهم يؤكدن فيها على عدم قدرة أبنائهن من ذوي الإعاقة على رعاية أنفسهم فى المنزل وطالبن بضمهن للشرائح الممنوحة إجازة ضمن خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس "كورونا المستجد".  

وتابعت هجرس : وفور وصول اصوات هؤلاء النساء الى مجلس الوزراء تمت الاستجابة الفورية لهن.


 جدير بالذكر أنه قد تم اصدار  كتابًا دوريًا للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة ورؤساء مجالس إدارات الشركات (قطاع عامقطاعأعمال عامردًا على التساؤلات والاستفسارات الواردة حول تطبيق أحكام القرار رقم 719 لسنة 2020 ، تضمن التاكيد على ان الموظفة أوالعاملة التى تراعى أحد أولادها من ذوى الاعاقة ويزيد سنه عن اثني عشر عامًا ميلادية تستحق هى الاخرى إجازة استثنائية طوال مدةسريان القرار.

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