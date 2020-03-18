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برلمان

الحركة الوطنية: قرار تخفيض الفائدة خطوة لامتصاص آثار أزمة كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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حسن رضوان
قال المهندس أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن التطورات السريعة لأزمة فيروس كورونا، لا تقتصر على أعداد المصابين والوفيات، ولكن لها تأثيرات اقتصادية كبيرة وخطيرة، بدأت في الظهور، مشيدا بمحاولة الحكومة السيطرة عليها.

وتابع في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة 3%، من شأنه تقليل الآثار السلبية للركود الاقتصادي الذي يصاحب الأزمات الكبيرة كما يشهد العالم خلال هذه الفترة، حتى تتمكن المؤسسات والشركات من الوفاء بالتزاماتها ودفع مرتبات الموظفين دون أن تضطر لتخفيض العمالة.

وأضاف أن البنك المركزي عقد اجتماع عاجل مع لجنة السياسة النقدية، لتحديد سعر الفائدة، موضحا أن هذه اللجنة كان من المقرر أن تنعقد 2 إبريل المقبل لتحديد سعر الفائدة خلال الـ 40 يوما القادمة لكن تطورات الأزمة الراهنة دفعت البنك المركزي لاتخاذ هذا القرار العاجل.

وأكد أن دول كثيرة اتخذت مثل هذا القرار فأمريكا خفضت الفائدة مرتين في أقل من أسبوعين، كان آخرها اليوم كما خفضت سعر الفائدة على الدولار لحدود الصفر، بهدف مواجهة أزمة كورونا وتنشيط الاقتصاد.

وأوضح قائلا :"بمعنى بسيط، لما سعر الفائدة ينزل فده معناه ان الأعباء بتقل على الشركات، وانها تقدر تشتغل بتكلفة أقل، وتنتج بتكلفة أقل، وبالتالي الأسعار تقل، أو على الأقل لا تزيد نتيجة وجود عوامل تانية زى صعوبة توفير الخامات وغيره، وده بيخلى الناس تشترى المنتجات أكتر، وبالتالي بيزيد الاستهلاك، فده معناه حاجتين بيزيدوا الاستثمار والاستهلاك، لما دول يزيدوا فده معناه ببساطة إنه يساعد على زيادة نمو الاقتصاد، أو على الأقل في الوضع الحرج اللى احنا فيه، إن ميحصلش ركود كبير، وحتى لو النمو قل نتيجة تداعيات أزمة كورونا، ميكونش الانخفاض عنيف".
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