رجائي عطية: تلقيت مكالمات من نقباء اتحاد المحامين العرب لتهنئتي بالفوز

توجه رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالشكر والامتنان للجمعية العمومية للمحامين، قائلا:" لقد أثبتت قدرتها وحريتها، وأنها قادرة على التغيير حين تريد وقد فعلت، وأثبتت أن في السويداء رجالا ونساءً قادرون على أن يعبروا عن إرادتهم، وأثبتوا للعالم أجمع في مشهد حضاري رائع، أنه لن تضار مصر وفيها محامون.





وتابع : " أن رغبة المحامين في التغيير، وتعبيرهم عنها سوف تكون نقلة كبرى للمحاماة والمحامين تستعيد من خلالها النقابة شموخها، ويستعيد فيها المحامون مكانتهم.





وقال "عطية" خلال كلمته الأولى عقب وصوله مقر النقابة العامة، بعد إعلان فوزه بمنصب نقيب المحامين، إنني تلقيت عدة مكالمات من اتحاد المحامين العرب، حيث اتصل بي نقيب الأردن، ونقيبة البحرين، واتصل بي نقيب السودان، ونقيب الكويت، واتصل بي نائب ورئيس اتحاد المحامين بالإمارات، وأمين عام اتحاد المحامين العرب، والأمين المساعد، مشيرا إلى أنهم كانوا معنا وعانوا ممن عانينا منه نحن، وعبروا جميعا عن فرحتهم في التغيير الذي حدث في نقابة المحامين، وعبروا عن أملهم في قيادة مصر أن يستعيد اتحاد المحامين العرب أمجاده مثل ما كان في السابق.





و أضاف نقيب المحامين، أنه لا يجب أن ينسينا الفرح بالتغيير المهام الرئيسية لعملنا، فعلينا أن نعلن عن بعض الملفات التي سوف نقوم بها، فيكون أولها مد العمل لاستخراج البطاقات العلاجية لنهاية شهر أبريل، ثانيا مراجعة الحالات المرضية بالمستشفيات للمساهمة الفورية في علاج المحامين، ثالثا سرعة ميكنة النقابة العامة وربطها بمقار النقابات الفرعية، توفيرا للوقت والمال تسهيلا على الزملاء المحامين والزميلات المحاميات، رابعا سرعة الانتهاء من إجراءات المعاش وصرفه فورا.