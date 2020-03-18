AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رجائي عطية: تلقيت مكالمات من نقباء اتحاد المحامين العرب لتهنئتي بالفوز

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:25 م
نقيب المحامين
نقيب المحامين
Advertisements
حمادة خطاب

توجه رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالشكر والامتنان للجمعية العمومية للمحامين، قائلا:" لقد أثبتت قدرتها وحريتها، وأنها قادرة على التغيير حين تريد وقد فعلت، وأثبتت أن في السويداء رجالا ونساءً قادرون على أن يعبروا عن إرادتهم، وأثبتوا للعالم أجمع في مشهد حضاري رائع، أنه لن تضار مصر وفيها محامون.


وتابع : " أن رغبة المحامين في التغيير، وتعبيرهم عنها سوف تكون نقلة  كبرى للمحاماة والمحامين تستعيد من خلالها النقابة شموخها، ويستعيد فيها المحامون مكانتهم.


وقال "عطية" خلال كلمته الأولى عقب وصوله مقر النقابة العامة، بعد إعلان فوزه بمنصب نقيب المحامين، إنني تلقيت عدة مكالمات من اتحاد المحامين العرب، حيث اتصل بي نقيب الأردن، ونقيبة البحرين، واتصل بي نقيب السودان، ونقيب الكويت، واتصل بي نائب ورئيس اتحاد المحامين بالإمارات، وأمين عام اتحاد المحامين العرب، والأمين المساعد، مشيرا إلى أنهم كانوا معنا وعانوا ممن عانينا منه نحن، وعبروا جميعا عن فرحتهم في التغيير الذي حدث في نقابة المحامين، وعبروا عن أملهم في قيادة مصر أن يستعيد اتحاد المحامين العرب أمجاده مثل ما كان في السابق.


و أضاف نقيب المحامين، أنه لا يجب أن ينسينا الفرح بالتغيير المهام الرئيسية لعملنا، فعلينا أن نعلن عن بعض الملفات التي سوف نقوم بها، فيكون أولها مد العمل لاستخراج البطاقات العلاجية لنهاية شهر أبريل، ثانيا مراجعة الحالات المرضية بالمستشفيات للمساهمة الفورية في علاج المحامين، ثالثا سرعة ميكنة النقابة العامة وربطها بمقار النقابات الفرعية، توفيرا للوقت والمال تسهيلا على الزملاء المحامين والزميلات المحاميات، رابعا سرعة الانتهاء من إجراءات المعاش  وصرفه فورا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يناقش عددا من القضايا مع نقيب المحامين | صور

انتخابات المحامين: رجائي عطية يتقدم للمنافسة على منصب النقيب العام.. صور

رجائي عطية: ترشحت لاسترداد نقابة المحامين وإصلاح ما نالها من عطب

كان محكوما عليه بالسجن عامين.. رجائي عطية يكشف تفاصيل دفاعه عن سامح عاشور

رجائي عطية المرشح لمنصب نقيب المحامين يكشف ملامح برنامجه الانتخابي

حملة رجائى عطية تكثف تحركاتها للحشد استعدادا لانتخابات المحامين

ترشيحاتنا

مدينتان سعوديتان تتصدران أكثر مدن العالم التزاما بالعزل المنزلى.. تعرف عليهما

تحذير مهم.. فيروس كورونا ينتقل إليك من خلال 3 طرق.. فيديو

حفل زفاف بطعم كورونا.. رسالة من العريس المصاب وشقيقة العروس تكشف مفاجأة

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن محمود الخطيب.. فيديو

مسافرة في حالة سكر تحاول اقتحام قمرة القيادة على متن طائرة.. تعرف على التفاصيل

5 أعمال تبر بها والديك بعد موتهما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسافرة في حالة سكر تحاول اقتحام قمرة القيادة على متن طائرة.. تعرف على التفاصيل

بفستان قصير.. راندا البحيرى بإطلالة جريئة

شاهد.. إطلالة دينا الشربيني فى عيد ميلادها