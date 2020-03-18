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برلمان

برلمانى: قرارات الحكومة والبنك المركزي تدعم الصناعة والاقتصاد الوطني

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:22 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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محمود فايد
قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن القرارات الأخيرة التي صدرت عن الحكومة والبنك المركزى على مدار يومين، تؤكد بوضوح شديد أن هناك إدارة حقيقية للأزمة التي نمر بها، ليس فقط في التعامل مع مصابى كورونا، ولكن أيضا مع توقعات ما ستخلفه هذه الحرب الشرسة مع عدو غير مرئى من آثار اقتصادية قد تكون مدمرة للعديد من القطاعات إذا لم يتم اتخاذ التدابير والإجراءات المطلوبة.

جاء ذلك فى تصريحات لـ"صدي البلد"،  مؤكدًا أنه في ظل أزمة يعانيها العالم من تفشى لوباء قاتل، تعمل اقتصادات الدول المختلفة المتقدمة منها والنامية على تقديم حزم مالية لمواجهة الأزمة، وتنشيط الاقتصاد، ورغم أن تفشى المرض لدينا لم يصل لمراحل خطيرة لا قدر الله، ولكن القرارات الاستباقية هي أهم ما يجب فعله في هذه المرحلة حتى لا نصل إلى أوضاع يصعب السيطرة عليها.

ولفت عضو لجنة  الشئون الإقتصادية بمجلس النواب  إلي أن تخفيض سعر الفائدة، وتقليل أسعار الطاقة من غاز وكهرباء للصناعة، وتيسيرات ضريبية، وخفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة واستمرار تأجيل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، كلها إجراءات لا تقل أهمية عن بعضها، وتتضافر وتتكامل لدفع عجلة النشاط الاقتصاد، وتقليل فرص حدوث ركود أو انكماش بالاقتصاد نتيجة المصاعب التي نواجهها، ونأمل أن تمكننا هذه الإجراءات للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى الذى تحملنا الكثير من أجل تحقيقه.
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