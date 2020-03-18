قرار عاجل.. منع المواطنين الإماراتيين من السفر إلى الخارج بسبب كورونا

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية عن منع المواطنين الإماراتيين من السفر إلى الخارج بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات السعودية عبر مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عن تسجيل 104 حالات كورونا جديدة لمواطنين سعوديين.

وأوضحت الصحة السعودية أن 38 حالة مصابة بـ كورونا هي لمخالطين مصابين سابقين.

وأوضحت الصحة السعودية أن 38 حالة مصابة بـ كورونا هي لمخالطين مصابين سابقين.

وقال متحدث وزارة الصحة السعودية إن الحالات المصابة بـ كورونا المؤكدة 171 حالة داخل السعودية، وجميعها مطمئن ومستقر باستثناء حالة واحدة، و80% من الحالات المعلن عنها هم من الذين قدموا إلى المملكة.

وقال متحدث وزارة الصحة السعودية إن الحالات المصابة بـ كورونا المؤكدة 171 حالة داخل السعودية، وجميعها مطمئن ومستقر باستثناء حالة واحدة، و80% من الحالات المعلن عنها هم من الذين قدموا إلى المملكة.

أعلنت بوركينا فاسو اليوم الأربعاء أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، لتكون أول وفاة في إفريقيا جنوب الصحراء أيضا.



