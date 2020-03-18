قرار عاجل.. منع المواطنين الإماراتيين من السفر إلى الخارج بسبب كورونا

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية عن منع المواطنين الإماراتيين من السفر إلى الخارج بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.
وأعلنت السلطات السعودية عبر مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عن تسجيل 104 حالات كورونا جديدة لمواطنين سعوديين.
وقال متحدث وزارة الصحة السعودية إن الحالات المصابة بـ كورونا المؤكدة 171 حالة داخل السعودية، وجميعها مطمئن ومستقر باستثناء حالة واحدة، و80% من الحالات المعلن عنها هم من الذين قدموا إلى المملكة.
وأوضحت الصحة السعودية أن 38 حالة مصابة بـ كورونا هي لمخالطين مصابين سابقين.
أعلنت بوركينا فاسو اليوم الأربعاء أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، لتكون أول وفاة في إفريقيا جنوب الصحراء أيضا.
وقال المنسق الوطني لمكافحة الوباء البروفسور مارسيال ويدراوجو “سجلنا ليلا وفاة مريضة في الثانية والستين من العمر مصابة بداء السكر وكانت تحت الإنعاش”. وأضاف أن سبع إصابات جديدة سجلت في هذا البلد الفقير جدا في منطقة الساحل “ما يرفع عدد المرضى إلى 27 هم 15 امرأة و12 رجلا”.