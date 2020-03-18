بعد إسقاط قضاياهم.. برلماني يطالب البنك المركزي بإعادة تشغيل المتعثرين

قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي تعد أقوى وأكثر حسما من إجراءات الحكومة، مشيرا إلى أن ما اتخذته الحكومة عبارة عن قرارات مبدئية ومتأخرة، بينما امتازت قرارات المركزي بأنها أكثر تفاعلا مع مجتمع الأعمال ودعما للاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا.





وأشاد بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بمبادرات البنك المركزي وآخرها إسقاط قضايا 200 ألف متعثر والتنازل عن 10 مليارات جنيه، فضلا عن مبادرة تخفيض الفائدة 3% بالبنوك، مطالبا بتعميم هذه النسبة على كافة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي "عدد كبير من دول الخارج سواء في الخليج أو أمريكا ودول أوروبا خفضت الفائدة لـ 0%".





وفيما يخص مبادرة إسقاط القضايا، طالب النائب، بضرورة إعادة تشغيل هؤلاء المتعثرين ودعمهم مرة آخرى بعد فك الحظر عنهم وذلك لتشجيع الاستثمار وتخفيض أعداد البطالة، مؤكدا على ضرورة الرقابة على مبادرات البنك المركزي، بسبب بطء البنوك في تنفيذ المبادرات "بعضها ينفذ المبادرة بعد 6 أشهر من صدورها".





وقال: "الأهم من صدور القرار هو سرعة تنفيذه وتطبيقه كما فعلت الصين التي بدأت إجراءاتها بمجرد ظهور الفيروس قبل 3 أشهر ثم عادت سريعا إلى فتح المصانع والشركات مرة أخرى بعد نجاحها في مكافحة الفيروس".





وطالب النائب، بمراجعة أسعار الغاز والمحروقات وزيادة نسبة تخفيض الأسعار للمصانع بأكثر من 10% وذلك لتراجع أسعار البترول الذي هبط 50%، بجانب منح إعانة طوارئ للعمالة الموسمية، وإعفاء العمالة المنتظمة من التأمينات خلال الفترة الحالية، فضلا عن النظر في ضريبة الدخل بالإعفاء أو الخصم بنسبة 50%.



