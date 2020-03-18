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محافظات

لجان تطوعية لمواجهة كورونا في المنوفية.. صور

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:32 م
صدى البلد
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محمد امين
شهدت مدينة منوف بمحافظة المنوفية اليوم تشكيل لجان من شباب المدينة للتطوع في مساعدة الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقام الشباب بعمل تطهير كامل للأماكن الحيوية بالمدينة كما تم تعقيم المدارس والمساجد والمقاهي ، فضلا عن قيامهم باستخدام المطهرات لتعقيم معظم الشوارع بواسطة موتور رش لتعقيم جميع الأماكن والشوارع بواسطة الكلور والكحول.

كما قاموا بعمل فرق توعوية مهمتها توعية الاهالي بفيروس كورونا وباعراضه وكيفية الوقاية منه وتوعوية الاهالي بضرورة عدم التجمعات خلال هذه الايام.

وقال حسين الجندي محامي وأحد القائمين علي هذه الحملة لا بد من الاصطفاف جميعا في هذه الأيام لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد البلاد ولا بد ان يكون لنا دور في توعية المواطنين بخطورة الوضع وتوعيتهم بعدم التجمع خلال هذه الأيام حتي نتمكن من محاصرة هذا الفيروس والقضاء عليه وهذا دور كل الشباب الواعي المتعلم في هذه الأيام لكي نساند مؤسسات الدولة في القضاء علي هذا الفيروس الذي يهدد حياتنا جميعا. 
لجان تطوعية لمواجهة كورونا في المنوفية.. صور
لجان تطوعية لمواجهة كورونا في المنوفية.. صور
لجان تطوعية لمواجهة كورونا في المنوفية.. صور
لجان تطوعية لمواجهة كورونا في المنوفية.. صور
لجان تطوعية لمواجهة كورونا في المنوفية.. صور
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