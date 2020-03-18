إلغاء حفل لطلاب الآداب .. إغلاق قاعة أفراح بالزقازيق والتحفظ علي الدي جي.. صور

قاد المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة لغلق قاعات الافراح، اليوم الاربعاء، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية وذلك حفاظا على المواطنين من اخطارالازدحام والاختلاط ووقاية من انتشار فيروس كورونا.





وأكد "فاروق" ان هذه الاعمال تأتى حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من خلال تكاتف جهود أجهزة الدولة لمواجهة الظروف الراهنة وإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة لمواجهة خطرإنتقال العدوي لفيروس كورونا المستجد.





وأكد مصدر بمركز الزقازيق انه تم التمكن من أغلاق القاعة والتحفظ علي الأدوات المستخدمة "دي جي" خلال إحدي حفلات طلاب كلية الأداب بجامعة الزقازيق "فان داي" وتم صرف الطلاب من القاعة.

من جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع المقاهى والكافتريات ومصادرة "الشيش" وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره حفاظا علي صحة وأرواح المواطنين.

وأضاف المحافظ ان الحملة التي شنتها رئاسة مركز و مدينة بلبيس أسفرت عن مصادرة ٥٦ شيشة من أربع قهاوي و٥ ترابيزات وتم غلق عدد 16 كافيه و١١ مطعما وغلق ١ محل عصير بطريق عبد المنعم رياض وذلك لمدة خمسة عشر يوما منعا للتجمعات ومحاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.