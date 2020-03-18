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فن

مش عارفه ألمس وشى.. ياسمين رئيس تكشف عن معاناتها مع فيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:15 م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة ياسمين رئيس مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف فيه عن معاناتها مع فيروس كورونا. 

وقالت ياسمين رئيس فى الفيديو: "أنا بجد مش عارفة مطلوب مني ازاي محطش ايدي طول اليوم علي وشى وشعري منكوش طول الوقت وعاملة زي ما اكون مكهربة .. مش قادرة المس وشى مش عارفه اعمل ايه ازاي هنعيش كدة امتي الايام دي تعدي علي خير".

وتقوم ياسمين رئيس بتصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادى الباجورى. 

وكان يعرض لها فيلم "لص بغداد" مع الفنان محمد إمام وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.  


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