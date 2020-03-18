لمواجهة كورونا.. التموين: استخراج بدل الفاقد والتالف من موقع دعم مصر وإلغاء الحوالة البريدية

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قرارا باستمرار إصدار البطاقات بدل الفاقد والتالف عن طريق موقع إدارة دعم مصر دون الذهاب إلي مكتب التموين.





وكذا قرر الوزير إيقاف مؤقت لحركة البطاقات (الفصل الاجتماعي - بطاقة جديدة - تحويل).





وقرر الوزير أن خصم الوفاة يتم إلكترونيا دون الحاجة لذهاب المواطن إلي مكتب التموين.





وقرر المصيلحي إلغاء محاضر الشرطة الواجب تقديمها عند طلب بدل فاقد، كذلك إلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند استخراج بدل الفاقد والتالف ويتم خصم قيمتها من أول صرف للبطاقة تموينيا لمرة واحدة.





وبالنسبة لبطاقات الخبز فقط سيتم خصم هذه أرغفة بما يوازي 20 جنيها قيمة الحوالة وفقا لتكلفة إنتاج الرغيف المسجلة على النظام.