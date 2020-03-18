AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير سعودى يستعيد لحظات تكريمه منذ عامين بمصر وحصوله على وشاح النيل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:01 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشر أحمد بن عبد العزيز قطان وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بمرتبة وزير بالمملكة العربية السعودية والسفير السعودي السابق بمصر تغريدة له عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعى تويتر وصورة تجمعه بالرئيس السيسى.

وكتب قطان، معلقًا: "في مثل هذا اليوم ١٨ مارس ٢٠١٨م منحني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشاح النيل تقديرا لما قمت به خلال فترة عملي كسفير لبلادي في مصر، #السعودية_ومصر_يد_واحدة".


يذكر أن أحمد قطان ولد بمكة المكرمة في 12 صفـر عـام 1373هـ الموافق 20 أكتوبـر عام 1953م وعين بعد أن أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتاريخ 27 فبراير 2018 مرسومًا ملكيًا بتعيين أحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بمرتبة وزير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الملك سلمان يدعو الرئيس التونسي لزيارة السعودية

الرئيس السيسى: علاقات مصر والسعودية ركيزة لاستقرار وأمن المنطقة العربية

العاهل السعودي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي في الرياض

السفير السعودي بالقاهرة ناعيا الرئيس الأسبق مبارك: صادق المواساة للشقيقة مصر

وزير سعودي ينعي الرئيس الأسبق حسني مبارك

الرئيس الجزائري يعود إلى بلاده عقب ختام زيارته إلى السعودية

ترشيحاتنا

الفيروس أصله أمريكي.. الصين تفضح ترامب وتقلب موازين لعبة كورونا.. تفاصيل

عايشة بره.. تعليق ناري من شيما الحاج على هروبها من مصر

خليكم فى البيت.. زينة توجه تحذيرا شديدا لمواجهة كورونا

إلغاء عزاء والدة ياسر الطوبجي بسبب فيروس كورونا

آخر إحصائيات لضحايا كورونا.. الصحة العالمية: الشرق الأوسط يحتاج جهدا إضافيا.. تفاصيل

أسامة هيكل: لا صحة لعزل شرم الشيخ أو أي محافظة بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الأنيق... هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بأحدث ظهور لها

زوج يصاب بفيروس كورونا خلال عطلة سرية في إيطاليا برفقة عشيقته.. تفاصيل

فى عيد ميلادها الـ50.. شاهد.. أفضل إطلالات أمل عرفة