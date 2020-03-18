وزير سعودى يستعيد لحظات تكريمه منذ عامين بمصر وحصوله على وشاح النيل

وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بمرتبة وزير بالمملكة العربية السعودية والسفير السعودي السابق بمصر تغريدة له عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعى تويتر وصورة تجمعه بالرئيس السيسى.





وكتب قطان، معلقًا: " في مثل هذا اليوم ١٨ مارس ٢٠١٨م منحني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشاح النيل تقديرا لما قمت به خلال فترة عملي كسفير لبلادي في مصر، #السعودية_ومصر_يد_واحدة".









يذكر أن أحمد قطان ولد بمكة المكرمة في 12 صفـر عـام 1373هـ الموافق 20 أكتوبـر عام 1953م وعين بعد أن أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتاريخ 27 فبراير 2018 مرسومًا ملكيًا بتعيين أحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بمرتبة وزير.

في مثل هذا اليوم ١٨ مارس ٢٠١٨م منحني فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشاح النيل تقديرا لما قمت به خلال فترة عملي كسفير لبلادي في مصر. #السعودية_ومصر_يد_واحدة pic.twitter.com/zxyA7FLsht — احمد عبدالعزيز قطان (@AmbKattan) March 18, 2020

نشر أحمد بن عبد العزيز قطان