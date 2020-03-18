محافظ بورسعيد يعلق العمل بمصانع الاستثمار للمغتربين لمواجهة كورونا

أصدر اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارا منذ قليل بتعليق العمل بمصانع المنطقة العامة للاستثمار والمنطقة الصناعية جنوب المحافظة لجميع العاملين المغتربين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيرس كورونا المستجد.





وألزم الغضبان المصانع بدفع رواتب العمال المغتربين خلال فترة توقفهم عن العمل باعتبار اجازتهم إجبارية كإجراء احترازى خاصة وأنهم يدخلوا بورسعيد من محافظتي دمياط والدقهلية الاكثر إصابة بالمرض وفق بيانات وزارة الصحة.





وطالب محافظ بورسعيد العمال من أبناء المحافظة مضاعفة الجهد و اوقات العمل لمعاونة أصحاب المصانع في الوفاء بتعاقداتهم إن وجدت مشير الي أن رجال بورسعيد دائما علي قدر المسؤولية وجنود في خدمة الوطن وقت الشدائد.



