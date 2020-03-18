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برلمان

قبل تعليق الطيران.. سياحة البرلمان: اليوم آخر فرصة لعودة المصريين بالخارج

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:08 م
مصريين بالخارج
مصريين بالخارج
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أحمد أيمن

قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، إن تعليق الطيران قرار مؤلم لكنه ضروري للحفاظ على صحة المواطنين خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا بدول أوروبا المُصدرة للسياح، مشيرا إلى أن مصر ليست الدولة الأولى التي تتخذ هذا القرار بل سبقتها العديد من الدول للوقاية من الفيروس.


وأوضح "صدقي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك فرصة للمصريين بالخارج للعودة إلى مصر، اليوم الأربعاء، قبل بدء تنفيذ القرار غدا الخميس 19 مارس، وإلا سينتظرون حتى انتهاء مدة التعليق نهاية الشهر ذاته 31 مارس، وما ستسفر عنه نتائج انتشار الفيروس في مصر.


ونوه رئيس لجنة السياحة، بأن الحكومة اتخذت قرار التعليق للسيطرة على انتشار الفيروس والعمل على مكافحته، خاصة بعد اتهام بعض الدول لمصر بأنها تصدر الفيروس للسائحين الموجودين بأراضيها.


يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرر تعليق رحلات الطيران المصري، بداية من غد 19 مارس حتى نهاية الشهر الجاري، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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