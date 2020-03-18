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محافظات

ضبط صيدليات وشركات طبية تحتكر الكحول المطهر و500 عبوة مجهولة المصدر بالإسماعيلية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:13 م
صدى البلد
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انجي هيبة
تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي بالإسماعيلية من ضبط عدد من القضايا الاحتكار والبيع بأسعار أغلى من الثمن الحقيقي والامتناع عن بيع المطهرات ومحلول الكحول المستخدم في التعقيم والتطهير.

وتلقي اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية إخطارًا من العميد دكتور ولاء رضوان، رئيس مباحث التموين، يفيد بقيام حملة مكبرة بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي بالمحافظة وهريدي محمد مرسي كبير مفتشي تموين الإسماعيلية على الصيدليات وشركات بيع المستلزمات وأدوات التطهير.

وأسفرت الحملة بعد المرور على من الصيدليات والشركات بأحياء المدينة الثلاثة عن ضبط عدد من الصيدليات والشركات تقوم بالامتناع عن بيع محلول المطهرات والكحول وعثر على عدد 600 عبوة بأحجام مختلفة من المطهرات والكحول والبيع بأسعار باهظة واحتكار السلع لبيعها بأسعار أعلى.

كما تم ضبط عدد 500 عبوة مجهولة المصدر من الكحول وغير مدون عليها اي بيانات وغير صالحة للاستخدام الآدمي. تم تحرير محاضر بالقضايا وإخطار المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الذي كلف يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية بفتح تحقيقات عاجلة ، والتحفظ علي كميات الكحول والمطهرات المضبوطة.
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