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اقتصاد

السديسي: استثمار 5 مليارات جنيه في أنشطة متنوعة بالسوق المصرية خلال 3 سنوات

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:14 م
السديسي
السديسي
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امنة عبدالعظيم

قال المهندس سالم السديسي عضو مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير، والتى بدأت نشاطها لأول مرة بالسوق المصرى بعد نجاحها بالسعودية، موضحا أنه من المستهدف ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه فى مصر خلال الـــ3 سنوات المقبلة.


وأضاف السديسي فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أنه سيتم البدء باستثمار زراعي عبارة عن 1000 فدان في منطقة الواحات منزرعة بالنخيل ومن المقرر تصدير منتجاتها من التمور خارج مصر قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة لمصنعين في مدينة السادات، وهي الاستثمارات التي تخطط الشركة إلى زيادتها في مصر الفترة المقبلة.


وأوضح أن هذه الأنشطة بخلاف الاستثمار العقارى الذي ستبدأ الشركة فيه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تجعل البيئة الاستثمارية العقارية شبيهة بما يحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعد ملتقى لاستثمارات عالمية في القطاع العقاري نظرا لوجود مدن جديدة متعددة يتم تنفيذها بالتوازي في مختلف أنحاء الجمهورية.


وأكد أن قرار دخول السوق المصرى جاء مدفوعا بحراك ونشاط اقتصادي قوي في مصر وعائد استثماري متميز.


وأوضح، أن الخريطة الاستثمارية لمصر حاليا تتميز بسمات عديدة من أهمها حجم التيسيرات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين المحليين والأجانب فمن المتوقع أن تتطور هذه التيسيرات ليتم الاعتماد بصورة أكبر على نظام الحكومة الذكية في إنهاء أوراق المستثمرين بسرعة كبيرة، موضحا أن اللحاق بركب التطور التكنولوجي العالمي ودخوله لكل المجالات يدعم أي نهضة اقتصادية أو عمرانية لمصر.

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