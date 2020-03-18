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عدد الإصابات في إيران سيتجاوز الصين بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:44 م
الكورونا فى إيران
الكورونا فى إيران
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية "الآن" فيديو لطبيب إيراني، من داخل طهران كشف فيه أن الإصابات بفيروس كورونا فى إيران تتجاوز الصين.

وفجر الدكتور هاشميان المتخصص، في وحدة العناية المركزة في مستشفى مسيح دانشوري، مفاجأة بتصريحه أن الإصابات بفيروس كورونا في إيران ستصبح أكثر من الصين مركز تفشي الوباء.

وأضاف هاشميان، أن عدد الإصابات سيكون أكثر في ايران من الصين نتيجة عدم التزام المواطنين بالاجراءات الصحية وتجولهم في الشوارع مشيرا الى ان هذه التصرفات ستزيد من عدد الإصابات.

وشدد الدكتور هاشميان على ضرورة فرض عزل للمدن التي يظهر فيها تفشي الفيروس مشيرا الى ان تأخر السلطات الإيرانية في عزل المدن سيكبد البلاد خسائر كبيرة ، مؤكدا أن الحجر الصحي هو الحل.
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