شيرين الشهابى: اتعلقت بالمصارعة الحرة من عمر 3 سنوات.. فيديو

قالت شيرين الشهابى، مدربة لاعبة فنون قتالية ، إن شغفها بالفنون القتالية بدأ منذ طفولتها فى سن الثالثة من عمرها عن طريق جدها من الأم .





وأوضحت مدربة لاعبة فنون قتالية، خلال استضافتها ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، أنها تعلقت بمشاهدة أفلام المصارعة الحرة ومنذ ذلك اللحظة طلبت من والديها ليكون رد فعلهما إمدادى بشرائط فيديو للممثل العالمى فاندام .





وأشارت إلى أن مشاهدتها لأفلام الفنون القتالية وأفلام فاندام زاد تعلقها بهذه الرياضة وبدأ تقليدى تدريجيأ لكافة حركات فاندام القتالية .





ولفتت ، إلى أنها طلبت من والديها خوض رياضة التايكندو وخاصة وأن استخدام الايدى والأرجل فى القتال كان يستهويها بشدة ، مشيرة إلى إنه من هذا الوقت وهى تمارس الفنون القتالية .





برنامج إنبوكس برنامج شبابي تعرضه فضائية صدى البلد 2 يطرح قضايا اجتماعية بطريقة لايت يقدمه 6 إعلاميين ومنهم نورا سامى، نوران عطا الله ، أحمد فاروق ، رحمة بحرى .















