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توك شو

شيرين الشهابى: اتعلقت بالمصارعة الحرة من عمر 3 سنوات.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:14 م
شيرين الشهابى
شيرين الشهابى
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شيرين عادل
قالت شيرين الشهابى،  مدربة لاعبة فنون قتالية ،  إن شغفها بالفنون القتالية بدأ منذ طفولتها فى سن الثالثة من عمرها عن طريق جدها من الأم .

وأوضحت  مدربة لاعبة فنون قتالية،  خلال استضافتها ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ،  أنها تعلقت بمشاهدة أفلام المصارعة الحرة ومنذ ذلك اللحظة طلبت من والديها ليكون رد فعلهما إمدادى بشرائط  فيديو للممثل العالمى فاندام  . 

وأشارت إلى أن مشاهدتها لأفلام الفنون القتالية وأفلام فاندام زاد تعلقها بهذه الرياضة وبدأ تقليدى تدريجيأ لكافة حركات فاندام القتالية . 

ولفتت ، إلى أنها طلبت من والديها خوض رياضة التايكندو وخاصة وأن استخدام الايدى والأرجل فى القتال كان يستهويها بشدة  ، مشيرة إلى إنه من هذا الوقت وهى تمارس الفنون القتالية . 

برنامج إنبوكس برنامج شبابي تعرضه فضائية صدى البلد 2 يطرح قضايا اجتماعية بطريقة لايت يقدمه 6 إعلاميين ومنهم نورا سامى، نوران عطا الله ، أحمد فاروق ، رحمة بحرى .





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