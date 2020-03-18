AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سألنا المصريين: هل توافق على التطوع في اختبارات لقاح كورونا.. ردود صادمة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:55 م
صدى البلد
Advertisements
ندي فكرى _ ماجدة المهدى _هدير عبده _علي الخشاب
رصدت كاميرا موقع "صدي البلد" آراء عدد من المواطنين حول مدى استعدادهم في المشاركة تجارب اكتشاف الدواء المناسب للعلاج من فيروس كورونا، ووجهنا سؤالا محددا "هل توافق على ان تكون متطوعا لاختبارات لقاح كورونا؟". 

وقال "محمد عادل": بالطبع لا أوافق لأنه يمكن تجربة الدواء علي الحيوانات المشابهة للإنسان مثل القرد خصوصا وأن هذا الفيروس يؤثر أيضا علي الحيوانات فيجب التجربة فيهم أولا لأن منظمات حقوق الإنسان لن توافق علي هذا".

وأبدى "أحمد خالد" موافقته الصريحة لأن هذا الأمر سوف يساهم بالنهاية في علاج الناس وسوف يكون في مصلحة الشعب والقضاء علي الفيروس. 

وأشار "رامي جمال" إلى عدم موافقته على تجربة اللقاح علي إنسان سليم ولكن يجب أن يكون علي الناس الحاملة للمرض وتتمنى التعافي منه. 

وأكدت "مريم أحمد" على موافقتها لأن هذا يصب في مصلحة الشعب وسيساهم في القضاء علي هذا المرض اللعين وانتشاره الذي يمكن أن يقضي علي البشرية.

وقالت "هدير طارق": "لا أوافق علي هذا لأن مناعتي ضعيفة وأعتقد أنني لن أكون مفيدة لتجربة هذا اللقاح".

شاهد الفيديو ..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عالم يكتشف لقاحاً جديداً لمواجهة فيروس كورونا .. تفاصيل

الصحة العالمية: نحتاج لمئات الملايين من الدولارات لإنتاج لقاح لـ كورونا

1400 عسكري صينى لعلاج مصابي كورونا.. فيديو

شركة أمريكية تعلن تطوير لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد

سألنا المواطنين.. هل توافق بوضع كاميرات فى مطابخ المطاعم أم لا؟.. فيديو

أمريكا تبتكر أول لقاح لفيروس كورونا.. والتجارب البشرية خلال أيام

ترشيحاتنا

زوج يصاب بفيروس كورونا خلال عطلة سرية في إيطاليا برفقة عشيقته.. تفاصيل

عايشة بره.. تعليق ناري من شيما الحاج على هروبها من مصر

حجر صحي 14 يوما للعاملين بالسياحة في شرم الشيخ.. (تفاصيل)

يقوي جسمك ضد كورونا.. 15 نوع طعام تناوله بكثرة لزيادة المناعة

بعد إعلان خطوبتهما.. تعليق فنانة شهيرة على ارتباط ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة

مبادرة جديدة.. البنك المركزي يسقط 10 مليارات جنيه عن الأفراد المتعثرين

AdvertisementS

حقيقة تعرض مصر لزلزال كبير غدا.. شاهد

لا كورونا بعد اليوم؟..الصحة تكشف مفاجأة بشأن الحجر الصحي..فيديو

الداخلية : تعليق إستخراج وتجديد رخص قيادة وتسيير السيارات .. خلال هذه الفترة

بشرى سارة.. فرنسا تعلن التوصل لعلاج لـ كورونا ومتوفر فى مصر بسعر رخيص

هل دخلت أسوان الحجر الصحي .. المحافظ يكشف الحقيقة

هل نهاية العالم تقترب.. هكذا رد المعهد الفلكي على ما ستتعرض له مصر بعد كورونا من زلازل وأشعة كونية.. واصطدام كويكب بالأرض نهاية أبريل

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن محمود الخطيب.. فيديو

حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ بسبب فيروس كورونا (القصة الكاملة)

منهم حالات عائدة من العمرة.. فحص 106 حالات يشتبه في إصابتها بـ كورونا

قرار جديد من التعليم للتخفيف على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

فى زمن الكورونا.. ممنوع منعًا باتًا تناول الفسيخ والرنجة لهذا السبب.. فيديو

لمواجهة كورونا.. التموين: استخراج بدل الفاقد والتالف من موقع دعم مصر وإلغاء الحوالة البريدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأرقام.. أيهما صحي أكثر.. التوست الأسمر أم الأبيض؟

بمواصفات خيالية.. هيونداي تكشف عن ألنترا 2021

كارثة.. خلط الكحول مع الكلور ينتج عنه غاز سام