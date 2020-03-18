سألنا المصريين: هل توافق على التطوع في اختبارات لقاح كورونا.. ردود صادمة

رصدت كاميرا موقع "صدي البلد" آراء عدد من المواطنين حول مدى استعدادهم في المشاركة تجارب اكتشاف الدواء المناسب للعلاج من فيروس كورونا، ووجهنا سؤالا محددا "هل توافق على ان تكون متطوعا لاختبارات لقاح كورونا؟".





وقال "محمد عادل": بالطبع لا أوافق لأنه يمكن تجربة الدواء علي الحيوانات المشابهة للإنسان مثل القرد خصوصا وأن هذا الفيروس يؤثر أيضا علي الحيوانات فيجب التجربة فيهم أولا لأن منظمات حقوق الإنسان لن توافق علي هذا".





وأبدى "أحمد خالد" موافقته الصريحة لأن هذا الأمر سوف يساهم بالنهاية في علاج الناس وسوف يكون في مصلحة الشعب والقضاء علي الفيروس.





وأشار "رامي جمال" إلى عدم موافقته على تجربة اللقاح علي إنسان سليم ولكن يجب أن يكون علي الناس الحاملة للمرض وتتمنى التعافي منه.





وأكدت "مريم أحمد" على موافقتها لأن هذا يصب في مصلحة الشعب وسيساهم في القضاء علي هذا المرض اللعين وانتشاره الذي يمكن أن يقضي علي البشرية.





وقالت "هدير طارق": "لا أوافق علي هذا لأن مناعتي ضعيفة وأعتقد أنني لن أكون مفيدة لتجربة هذا اللقاح".





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